Президент Кыргызстана надеется на плодотворную и оперативную работу саммита ЕАЭС
14 апреля 2017, 14:07
«Мы предлагаем создать лучшие условия для ведения бизнеса. Сегодня у нас достаточно широкий круг вопросов повестки дня. Надеюсь, что мы плодотворно и оперативно будем работать», - сказал Алмазбек Атамбаев.
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев надеется на плодотворную и оперативную работу на заседании Высшего Евразийского экономического совета с участием президентов всех стран ЕАЭС. Об этом он заявил, открывая заедание в узком составе, сообщает 24.kg.
Президент отметил, что рад всех приветствовать на кыргызской земле. В этом году Кыргызстан председательствует в органах ЕАЭС, и Алмазбек Атамбаев, пользуясь случаем, поблагодарил коллег за поддержку страны и приезд на заседание Высшего Евразийского экономического совета.
«Вы, конечно, ознакомились с нашими приоритетами, которые мы предлагаем в рамках председательства в ЕАЭС. Мы предлагаем создать лучшие условия для ведения бизнеса. Сегодня у нас достаточно широкий круг вопросов повестки дня. Надеюсь, что мы плодотворно и оперативно будем работать», — отметил Алмазбек Атамбаев.
Фото: K-News
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