Правосудие под контролем

Инеш Бержанова

Государство и общество предъявляют высокие требования к квалификации и моральному облику вершителей правосудия. Что нашло свое отражение в одном из пунктов Плана нации, исходя из которого в корне изменилась сама суть деятельности института Судебного жюри. Об итогах работы данной структуры в новом формате рассказывает судья Верховного суда, председатель Судебного жюри Моряк Шегенов.

- Моряк Смагулович, мы знаем, что сегодня значительно ужесточились критерии по отбору судей еще на момент поступления их на службу. Почему было принято решение о проведении дополнительной контрольной проверки уже через год осуществления правосудия на местах?

- Вы правы. Теперь, чтобы стать судьей надо пройти целый ряд жестких требований по конкурсу для отбора достойных высокого звания судьи. Для этого нужно не только сдать экзамен в Высший судебный совет, но и иметь за плечами определенный стаж, пройти стажировку, получить «добро» от общественной комиссии и другое.

Между тем порой встречаются судьи, совершенно непригодные к своей профессии, пусть они даже знают закон, тщательно изучили и умеют применять тактику ведения судебного процесса. Испытательный экзамен для уже действующих судей помогает нам выяснить, насколько они отвечают всем нынешним высоким требованиям служителя Фемиды.

Молодой состав судейского корпуса вполне квалифицированный. Из прошедших оценку профессиональной деятельности по результатам первого года работы все 69 человек продемонстрировали отличные знания законодательства, грамотное составление судебных решений как на казахском, так и русском языках, а также хороший уровень психологической готовности к исполнению предъявляемых к ним задач. Это свидетельство правильного подхода к отбору судей из числа кандидатов.

Лишь один по результатам проверки - представитель Алматинской области - все-таки «завалил» экзамен, не ответив на заданные вопросы, низкими оказались и его показатели по качеству отправления правосудия и составления судебных решений. Последнее подразумевает, что подписанные им за этот год судебные акты вступают в противоречие с законодательством или же носят совершенно необоснованный характер заключений.

К моменту прохождения аттестации все члены квалификационной комиссии располагают материалами по проведенным экзаменуемым процессам. Таким образом, на момент прихода судьи в жюри мы знаем, как много на нем отмен и почему такие решения вынес вышестоящий суд.

- А какие решения может вынести квалификационная комиссия?

- Квалификационная комиссия состоит из семи членов, представляющих Верховный суд, областные суды и судей в отставке. В компетенцию ее входит проверка действующих судей на предмет профессионального соответствия занимаемой должности как по результатам одного года работы в должности судьи, так и планово - раз в 5 лет, кроме тех, за плечами которых по 20 и более лет судейского стажа. Впрочем, еще подлежат проверке Судебным жюри и те, кто хочет участвовать в конкурсе на занятие должности в вышестоящий суд.

По результатам рассмотрения материалов об оценке квалификации действующих судей комиссия может признать соответствующим занимаемой должности, либо рекомендовать для назначения на должность судьи вышестоящей инстанции, зачисления в кадровый резерв на вышестоящую должность (в вышестоящую судебную инстанцию).

Решением членов жюри судья также может быть переведен в другой суд, на другую специализацию или вовсе признан не соответствующим занимаемой должности в силу профессиональной непригодности. Ну например, судья может работать в экономическом суде, где своя специфика, но порой у него просто не хватает знаний основ экономики для выполнения поставленных перед ним задач. Поэтому мы рекомендуем ему поменять занимаемую должность на аналогичную в суде с другой специализацией.

Такая рекомендация по итогам проведенной оценки профессиональной деятельности была вынесена трем действующим судьям со стажем.

- Каковы в целом результаты проведенной в прошлом году оценки профессиональной деятельности судей, проработавших 5 и более лет?

- Квалификационная комиссия провела 19 заседаний, 13 из них с выездом в регионы. В целом через процедуру аттестации в прошлом году прошла практически половина действующего корпуса судей. В частности, из 1 159 подлежащих плановой оценке судей республики 1 109 признаны соответствующими занимаемой должности. Еще трем, как уже было отмечено, рекомендован перевод на другую специализацию. А вот 47, в числе которых и 13 председателей районных судов, рекомендовано повысить квалификацию судьи и прийти на повторную оценку по истечении года. Правда, четверо судей из них уже подали заявления на увольнение по собственному желанию.

Однако замечу: подобные пересдачи практикуются в последний раз. Поскольку согласно изменениям, внесенным в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей РК» 13 марта 2017 года, наше решение будет теперь окончательным и может быть основанием для освобождения судьи от должности, внесения представления председателем Верховного суда в Высший судебный совет.

В связи с этим планируемая на нынешний год оценка профессиональной деятельности 250 судей со стажем от 5 и до 20 лет может стать для кого-то завершающим этапом в их карьере вершителя правосудия. Но, надеюсь, что этот важный экзамен они пройдут достойно.

- Расскажите о задачах, которые ставят перед собой сегодня члены дисциплинарной комиссии?

- Дисциплинарная комиссия ранее осуществляла свою работу при областных судах на местах. Передать ее полномочия Судебному жюри было решено во избежание субъективного подхода к решению поднимаемых на его заседаниях вопросов.

В итоге комиссия в составе 9 членов рассматривает вопросы по привлечению к дисциплинарной ответственности судьи за грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел, совершение порочащего проступка, противоречащего судейской этике и нарушение трудовой дисциплины. При этом одним из принципов деятельности данной комиссии является неотвратимость ответственности судей за совершенные проступки.

Поэтому нам не важно, стоит ли перед нами судья Верховного суда или судья районного уровня. Мы привлекаем к дисциплинарной ответственности, если, конечно, нарушение имело место, фактически всех обвиняемых судей.

Комиссия за весь прошлый год привлекла к дисциплинарной ответственности 18 человек. Из них 15 - судьи и трое являются председателями районных судов. И если одним были предписаны замечания и выговоры, то четырех за ненадлежащее поведение освободили от должности.

Вместе с тем сегодня отмечается динамика снижения случаев привлечения к дисциплинарной ответственности судей. Так, по итогам 2014 года звания судьи лишились по этой причине 6 человек. В 2015 году, равно, как и в 2016-м, освободили кресло судьи четверо. Всего же было привлечено к ответственности в прошлом году 18 судей (в 2015 и 2014 годах - 42 и 49 человек соответственно).

- Какова практика подобных нарушений?

- Вообще дисциплинарными проступками судей и руководителей судов в большинстве случаев являются нарушения законности при рассмотрении судебных дел. Правда, ни для кого не секрет, что и судьи иной раз ведут себя с точки зрения морально-этических норм совершенно непозволительно. Речь здесь идет прежде всего о непроцессуальных контактах с представителями одной из сторон за пределами здания суда. Или же недостойном поведении судьи, скажем, в быту.

Согласно регламенту все эти нарушения сначала рассматривает президиум областного суда. И только по его решению заключение о дисциплинарном проступке может поступить на рассмотрение в Судебное жюри.

При возникновении недоверия по итогам судебного разбирательства сторона по делу вправе направить жалобу на судью и в Судебное жюри. Для проведения независимого расследования организуем выезд нашей комиссии на место.

В деятельности по отправлению правосудия всегда будет выигравшая и проигравшая стороны. Последние, как правило, готовы приписать нам все существующие грехи за то, что решение судьи было не в их пользу. Так, по итогам 2016 года таких обращений поступило 365, по итогам I квартала 2017 года - 128. В них заявители приводят доводы о несогласии с судебными актами и представленными ответами на жалобы в отношении судей. При этом в большинстве случаев граждане жалуются на решения суда, даже не пройдя всю процедуру обжалования судебных актов в предусмотренном законодательством порядке.

Установление факта законности или незаконности судебного акта входит в компетенцию вышестоящего суда, а не в полномочия дисциплинарного органа. Судебное же жюри определяет причины неправильного применения норм материального и процессуального права как явного и, как следствие, его отрицательного влияния на авторитет судебной власти.

Дисциплинарная комиссия не ставит перед собой цели обязательно строго наказать судью, допустившего какое-либо нарушение. Наша задача - применить дисциплинарное взыскание, соразмерное совершенному проступку, пресечь поведение судьи, при котором им было допущено нарушение судейской этики, предвидеть положительное воздействие данного вида наказания на деятельность служителя Фемиды в дальнейшем.