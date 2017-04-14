Узбекистан передавал для Швеции данные о подозреваемом в теракте в Стокгольме

В отношении Рахмата Акилова, задержанного за совершение теракта в Стокгольме, расследуется уголовное дело в Узбекистане.

В отношении Рахмата Акилова, задержанного правоохранительными органами Швеции за совершение теракта в Стокгольме 7 апреля, расследуется уголовное дело, возбужденное ранее УВД Самаркандской области. Об этом сообщил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, сообщает « Газета.uz ».





Глава МИД страны подтвердил, что задержанный является гражданином Узбекистана. Акилов, уроженец Самаркандской области (1978 года рождения), в 2014 году выехал в Стокгольм, где работал на строительных объектах.





«В период пребывания за границей он по сети интернет был завербован эмиссарами международной террористической группировки „Исламское государство“. По имеющимся данным, активно призывал соотечественников к выезду в Сирию для участия в боевых действиях на стороне „ИГ“. Многократно направлял через интернет-мессенджеры пропагандистские видеоролики террористического содержания своим близким и другим связям в Узбекистане, пытаясь склонить их к совершению насильственных действий против сотрудников органов власти, управления и правоохранительных структур Узбекистана», — сообщил министр.





В отношении Акилова расследуется уголовное дело за совершение преступлений, предусмотренных статьями 127, 244 и 244−1 Уголовного кодекса Узбекистана. Он, в частности, обвиняется в вовлечении несовершеннолетних в антисоциальное поведение, изготовлении или распространении материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку, создании, руководстве и участии в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях.





«Ранее сведения о противоправных действиях Рахмата Акилова были переданы по линии спецслужб одному из наших западных партнеров для последующего информирования шведской стороны», — отметил Абдулазиз Камилов.





«Данный факт свидетельствует о том, что угроза терроризма и экстремизма носит глобальный характер, и, соответственно, противостояние этим вызовам требует принятия широких международных скоординированных усилий», — подчеркнул глава МИД Узбекистана.





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