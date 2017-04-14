Узбекистан передавал для Швеции данные о подозреваемом в теракте в Стокгольме
14 апреля 2017, 14:13
В отношении Рахмата Акилова, задержанного за совершение теракта в Стокгольме, расследуется уголовное дело в Узбекистане.
В отношении Рахмата Акилова, задержанного правоохранительными органами Швеции за совершение теракта в Стокгольме 7 апреля, расследуется уголовное дело, возбужденное ранее УВД Самаркандской области. Об этом сообщил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, сообщает «Газета.uz».
Глава МИД страны подтвердил, что задержанный является гражданином Узбекистана. Акилов, уроженец Самаркандской области (1978 года рождения), в 2014 году выехал в Стокгольм, где работал на строительных объектах.
«В период пребывания за границей он по сети интернет был завербован эмиссарами международной террористической группировки „Исламское государство“. По имеющимся данным, активно призывал соотечественников к выезду в Сирию для участия в боевых действиях на стороне „ИГ“. Многократно направлял через интернет-мессенджеры пропагандистские видеоролики террористического содержания своим близким и другим связям в Узбекистане, пытаясь склонить их к совершению насильственных действий против сотрудников органов власти, управления и правоохранительных структур Узбекистана», — сообщил министр.
В отношении Акилова расследуется уголовное дело за совершение преступлений, предусмотренных статьями 127, 244 и 244−1 Уголовного кодекса Узбекистана. Он, в частности, обвиняется в вовлечении несовершеннолетних в антисоциальное поведение, изготовлении или распространении материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку, создании, руководстве и участии в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях.
«Ранее сведения о противоправных действиях Рахмата Акилова были переданы по линии спецслужб одному из наших западных партнеров для последующего информирования шведской стороны», — отметил Абдулазиз Камилов.
«Данный факт свидетельствует о том, что угроза терроризма и экстремизма носит глобальный характер, и, соответственно, противостояние этим вызовам требует принятия широких международных скоординированных усилий», — подчеркнул глава МИД Узбекистана.
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Фото: fergananews.com
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