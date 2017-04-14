Реакцию Казахстана на химатаку в Сирии разъяснил глава МИД РК коллеге из Великобритании

В ходе разговора с Министром иностранных дел Финляндии стороны обсудили текущее состояние сотрудничества, а также взаимодействие в рамках ОБСЕ.

Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов провел телефонные переговоры с главами внешнеполитических ведомств Великобритании Борисом Джонсоном и Финляндии Тимо Сойни по просьбе последних, сообщает пресс-служба МИД РК, передает Zakon.kz.





Как отмечается, с британским коллегой были обсуждены актуальные аспекты двустороннего сотрудничества и международной повестки дня, в том числе ход рассмотрения в Совете Безопасности ООН сирийского кризиса, в особенности в свете обострения ситуации после предполагаемого применения химического оружия в Сирии 4 апреля 2017 года.





Как известно, 12 апреля этого года по инициативе Великобритании, США и Франции члены СБ ООН проголосовали по проекту резолюции касательно возможного применения ОМУ в сирийской провинции Идлиб.





К. Абдрахманов отметил, что казахстанская делегация в своем выступлении в СБ ООН по данному вопросу осудила применение химического оружия и призвала привлечь виновных к ответственности.





Вместе с тем, Казахстан принял решение воздержаться при голосовании по двум причинам: во-первых, казахстанская сторона выступает за объективное, всеобъемлющее и тщательное расследование возможного факта применения химического оружия в Сирии под эгидой ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с участием всех заинтересованных сторон; во-вторых, Казахстан принимает у себя Астанинский процесс по межсирийскому урегулированию, являющийся неотъемлемой частью Женевских переговоров и, в целом, международных усилий по урегулированию конфликта в Сирии.





Данный процесс казахстанская сторона рассматривает как уникальный, потому что он объединяет за столом переговоров жестко противоборствующие стороны, включая вооруженную сирийскую оппозицию, которые сумели прийти к перемирию. Беспристрастность Казахстана является одним из основных аспектов Астанинского процесса, главной целью которого является достижение устойчивого режима прекращения боевых действий в Сирии.





К. Абдрахманов и Б. Джонсон затронули важность продолжения контактов на высоком политическом уровне в свете двустороннего стратегического партнерства и обсудили участие Великобритании в «ЭКСПО-2017» в Астане, где для развитых стран и развивающегося мира будет предоставлена возможность обмена передовым опытом и технологиями в сфере возобновляемой, доступной и эффективной энергии будущего. Британская экспозиция обещает быть богатой по содержанию, и на ее основе 26 июня запланирован национальный день Соединенного Королевства.





В ходе разговора с Министром иностранных дел Финляндии стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в рамках ОБСЕ. Собеседники отметили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии и укреплении этой важной организации, охватывающей 57 государств.





Как известно, обе страны успешно осуществляли руководство ОБСЕ, именно в Хельсинки она зародилась, а казахстанское председательство 2010 года завершилось Саммитом, созванным по инициативе Президента Нурсултана Назарбаева.





Т. Сойни далее отметил хорошую динамику казахстанско-финских отношений и информировал о ходе подготовки визита руководства Финляндии в Казахстан и участия страны в «ЭКСПО-2017». Летом этого года также запускается новый прямой рейс Хельсинки-Астана, что, безусловно, будет способствовать укреплению деловых и человеческих контактов.





В контексте 25-летия установления дипломатических отношений Казахстана с Великобританией и Финляндией, К. Абдрахманов пригласил собеседников посетить Казахстан, что придало бы существенный импульс развитию всего спектра двусторонних и многосторонних отношений.



