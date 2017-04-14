Учёные рассказали, как выбрать идеальное фото для знакомств в Интернете

Учёные из университета Нового Южного Уэльса в Сиднее в ходе эксперимента пришли к выводу, что выбор изображения для сайтов знакомств нужно доверять незнакомцам,сообщает Life.ru





"Как известно, мы получаем представления о характере и личных качествах незнакомых людей уже через долю секунды после того, как мы видим их фото, что влияет на карьерные или романтические перспективы обладателя этого лица. Посему наше исследование имеет вполне реальное практическое применение: хотите быть популярным и выглядеть идеально в Сети — попросите кого-то другого выбрать фотографию ",- сказал участник исследования Дэвид Уайт.





Эксперимент решили провести после того, как учёные заметили, что их коллеги проводили много времени, подыскивая подходящую фотографию для профиля в сервисе LinkedIn и смешную карточку для соцсети Facebook или сайта знакомств. Во многих случаях, по их мнению, выбор был неудачным. Именно поэтому они решили помочь коллегам, сопоставив, кто лучше выбирает снимки — сам человек или незнакомые ему люди.





Сто студентов предоставили по 12 случайных фото. После этого эксперты просили добровольцев просмотреть 12 фотоснимков незнакомых им людей, участвующих в эксперименте и оценить их привлекательность, умственные качества и солидность по семибалльной шкале. После публикации лучших снимков по версии самих участников и незнакомцев в Интернете, специалисты сравнили количество полученных лайков. Как выяснилось, фото, выбранные незнакомцами, были более популярными, чем те, которые выбрали сами участники.



