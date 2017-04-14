Пасхальный график: как православные Алматы отметят праздник

Начало богослужения – 15 апреля в 23 часа, пасхальный крестный ход - в 23:45.

Утром, в 9 часов – поздняя Литургия (служат священники собора).

Встреча Благодатного Огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме и пасхальная великая вечерня с участием всего городского духовенства 16 апреля в 18 часов там же в Вознесенском кафедральном соборе Алматы.

Схождение Благодатного огня символизирует воскресение Иисуса. Происходит оно один раз в год — в Великую субботу накануне Пасхи. Огонь даруется по молитве православного патриарха, который молится о нем в Кувуклии — часовне, возведенной на месте погребения тела Христа. Предание гласит: в год, когда Благодатный огонь не сойдет, храм Гроба Господня в Иерусалиме будет разрушен, а век человечества закончится.