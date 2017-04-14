Пасхальный график: как православные Алматы отметят праздник
14 апреля 2017, 14:41
Очень многие прихожане ждут не только самого праздника, но и принесения Благодатного Огня.
Как мы уже писали, 16 апреля состоится главный для православных верующих праздник– Светлое Христово Воскресение, Святая Пасха. До этого в ночь с 15 на 16 апреля в главном храме города Алматы – Вознесенском кафедральном соборе (парк им. 28-им гвардейцев-панфиловцев) состоится праздничное пасхальное богослужение, которое совершит глава Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, сообщает Zakon.kz
Начало богослужения – 15 апреля в 23 часа, пасхальный крестный ход - в 23:45.
Утром, в 9 часов – поздняя Литургия (служат священники собора).
Встреча Благодатного Огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме и пасхальная великая вечерня с участием всего городского духовенства 16 апреля в 18 часов там же в Вознесенском кафедральном соборе Алматы.
Схождение Благодатного огня символизирует воскресение Иисуса. Происходит оно один раз в год — в Великую субботу накануне Пасхи. Огонь даруется по молитве православного патриарха, который молится о нем в Кувуклии — часовне, возведенной на месте погребения тела Христа. Предание гласит: в год, когда Благодатный огонь не сойдет, храм Гроба Господня в Иерусалиме будет разрушен, а век человечества закончится.
Фото: Mitropolia.kz
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