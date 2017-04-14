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В Актобе разыскивают ребенка, который мог утонуть в овраге с талой водой

14 апреля 2017, 14:48

Первыми тревогу забили родители, узнав, что ребенок не вернулся домой поздно вечером.

В Актобе спасатели ищут 9-летнего Биржана Ерсайынова, который, по некоторым данным, упал в овраг с талой водой и не смог выбраться, передает BNews.kz.

Как сообщают в актюбинском департаменте по ЧС, трагедия случилась днем 13 апреля в поселке «Жана Коныс». Дети играли в пятнашки возле оврага. 9-летний Биржан Ерсайынов по словам детей прыгнул на льдину в овраге, заполненном водой и его унесло быстрым течением воды. Мальчик быстро потерялся из виду. По трагическому стечению обстоятельств рядом в этот момент взрослых не оказалось. Дети, испугавшись, разбежались по домам.

Первыми тревогу забили родители, узнав, что ребенок не вернулся домой поздно вечером. В 22:00 они обратились в ДЧС и полицию.

«Наши спасатели допоздна искали ребенка. Талая вода в овраге впадает в реку Женишке. Уровень воды из-за оттепели поднялся. Спасатели обследовали реку до завода ферросплавов, но тело так и не нашли. Поисковые работы продлятся три дня», - сообщила дежурный диспетчерской службы спасения на воде Оксана Кичигина.

Биржан был одет в черную куртку и черную шерстяную шапку. В случае появления информации о местоположении ребенка необходимо обратиться по номеру 87784989401 или позвонить на номер 102.

Фото: соцсети

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