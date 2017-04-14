Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Россия расширит сотрудничество с Казахстаном в космической сфере

14 апреля 2017, 14:51

Об этом Президенту РК Н.Назарбаеву сообщил глава РФ В.Путин.

Президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке заявил о готовности продолжить сотрудничество с Казахстаном не только в использовании космодрома «Байконур», но и разработки новых видов ракетно-космической техники, сообщает корреспондент Zakon.kz.

"Хочу проинформировать Нурсултана Абишевича, мы приняли решение по Вашему предложению о продолжении расширения нашего сотрудничества в космосе с использованием Байконура. Мы все наши планы скорректируем в самое ближайшее время, имею в виду использование космодрома «Восточный», чтобы активно вместе с вами работать по имеющимся у нас проектам, которые Вы сформулировали, с использованием не только Байконура на длительную перспективу, но и с реализацией планов по совместным пускам, по разработке новых видов ракетно-космической техники", - сообщил В.Путин.

Напомним, в государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета участием глав государств стран ЕАЭС.

Фото: russianskz.info


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...