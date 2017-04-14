Главы стран ЕАЭС согласились дать статус наблюдателя Молдове
14 апреля 2017, 15:03
Президент Молдовы Игорь Додон принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического союза.
Президенты стран-участниц ЕАЭС одобрили намерение Молдовы стать государством-наблюдателем.
В пятницу в Бишкеке проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета. Главы стран-участниц ЕАЭС провели заседание в узком составе и поддержали намерение о получении Молдовой статуса наблюдателя.
"Теперь ЕЭК представит порядок реализации статуса наблюдателя", — сказал президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, выступая на заседании.
В саммите ЕАЭС также принимает участие президент Молдовы Игорь Додон.
Кроме того, в Бишкеке пройдет неформальная встреча глав государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Источник: Sputnik Кыргызстан
Фото: Пресс-служба президента Кыргызстана
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