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Главы стран ЕАЭС согласились дать статус наблюдателя Молдове

14 апреля 2017, 15:03

Президент Молдовы Игорь Додон принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического союза.

Президенты стран-участниц ЕАЭС одобрили намерение Молдовы стать государством-наблюдателем.

В пятницу в Бишкеке проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета. Главы стран-участниц ЕАЭС провели заседание в узком составе и поддержали намерение о получении Молдовой статуса наблюдателя.

"Теперь ЕЭК представит порядок реализации статуса наблюдателя", — сказал президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, выступая на заседании.

В саммите ЕАЭС также принимает участие президент Молдовы Игорь Додон.

Кроме того, в Бишкеке пройдет неформальная встреча глав государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Фото: Пресс-служба президента Кыргызстана



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