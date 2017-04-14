В России мать поила ребенка самогоном, чтобы он был веселее

О том, что мать спаивала сына, стало известно после того, как 9-летний ребенок украл мобильный телефон и попал в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

В Новокузнецке суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении ранее судимой 26-летней местной жительницы. Она обвинялась в совершении "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий", сообщают Vesti.ru





О том, что мать спаивала сына, стало известно после того, как 9-летний ребенок украл мобильный телефон и попал в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.





Во время беседы с мальчиком сотрудники полиции выяснили, что его мать систематически распивала вместе с ним алкогольные напитки. Ребенок был обследован врачами-наркологами и поставлен на учет в связи с выявленной алкогольной зависимостью, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.





Инспекторы по делам несовершеннолетних собрали административный материал для лишения женщины родительских прав, а также в ее отношении было возбуждено уголовное дело.





В рамках расследования было установлено, что первый раз женщина, страдающая алкоголизмом, напоила сына алкоголем, когда ему было восемь лет. На допросе она пояснила, что пыталась водкой "вылечить сына от простуды".





Затем она стала поить ребенка водкой, пивом и самогоном, потому что считала, что после этого он становится "веселее".





В результате ребенок пристрастился к алкоголю, у него возникал похмельный синдром, и затем мальчик стал выпивать тайком от матери.





Суд приговорил женщину к двум годам условного лишения свободы.



