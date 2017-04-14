В Украине задержали россиянина с оружием, взрывчаткой и наркотиками

В настоящее время проверяется способ и законность пересечения границы задержанным, цели приезда на территорию Украины.

В Киевской области задержан гражданин России с оружием и взрывчаткой, сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев, сообщает Lenta.ru





Отмечается, что у 33-летнего мужчины изъяли начиненную болтами тротиловую шашку, а также отмычки и наркотики.





«В настоящее время проверяется способ и законность пересечения границы задержанным, цели приезда на территорию Украины», — говорится в сообщении Нацполиции, опубликованном поздно вечером 13 апреля.





Кроме того, сотрудники правоохранительных органов изучают версию об участии россиянина в подготовке террористических актов или диверсии и устанавливают, были ли у него заказчики и сообщники.





13 апреля в Самаре был задержан 27-летний гражданин Украины, подозреваемый в работе на главное управление разведки украинского Минобороны. Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах региона, молодой человек признался, что собирал информация об объектов военной и транспортной инфраструктуры в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), а также в Ростовской и Самарской областях.



