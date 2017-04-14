Электроседан Lucid Air разогнался до 350 км/ч

К 2022 году компания рассчитывает выйти на годовой объем в 130 тысяч машин.

Начинающий производитель электромобилей Lucid Motors впервые принял участие в международной автомобильной выставке – Нью-йоркском автосалоне. На шоу стартап из Кремниевой долины привез свою единственную модель – седан Air, рассекреченный в прошлом декабре, а также прототип под названием Alpha Speed Car, который только что прошел первый высокоскоростной тест на треке в Огайо. Компания опубликовала видео заезда, в котором машина разогналась до 350 км/ч.





Для 1000-сильного седана с моторами на каждой оси это не предел – просто максимальная скорость была ограничена электроникой на этой отметке. В Lucid Motors отмечают, что все системы электромобиля успешно справились с нагрузкой. Кроме того, испытания в реальных условиях позволили выявить «области для улучшения» – на стенде такую информацию получить проблематично.





Месяц назад Lucid Motors объявила цены Air. Базовая 400-сильная заднеприводная модель с запасом хода в 386 км после федерального вычета будет стоить 52,5 тысяч долларов – на 7 тысяч дешевле самой доступной Tesla Model S, которую на днях снимут с продаж. При этом первыми на рынок поступят 1000-сильные полноприводные седаны в специальной версии Launch Edition, которые будут вдвое дороже.



