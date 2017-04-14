Электроседан Lucid Air разогнался до 350 км/ч
14 апреля 2017, 15:13
К 2022 году компания рассчитывает выйти на годовой объем в 130 тысяч машин.
Начинающий производитель электромобилей Lucid Motors впервые принял участие в международной автомобильной выставке – Нью-йоркском автосалоне. На шоу стартап из Кремниевой долины привез свою единственную модель – седан Air, рассекреченный в прошлом декабре, а также прототип под названием Alpha Speed Car, который только что прошел первый высокоскоростной тест на треке в Огайо. Компания опубликовала видео заезда, в котором машина разогналась до 350 км/ч.
Для 1000-сильного седана с моторами на каждой оси это не предел – просто максимальная скорость была ограничена электроникой на этой отметке. В Lucid Motors отмечают, что все системы электромобиля успешно справились с нагрузкой. Кроме того, испытания в реальных условиях позволили выявить «области для улучшения» – на стенде такую информацию получить проблематично.
Месяц назад Lucid Motors объявила цены Air. Базовая 400-сильная заднеприводная модель с запасом хода в 386 км после федерального вычета будет стоить 52,5 тысяч долларов – на 7 тысяч дешевле самой доступной Tesla Model S, которую на днях снимут с продаж. При этом первыми на рынок поступят 1000-сильные полноприводные седаны в специальной версии Launch Edition, которые будут вдвое дороже.
Завод Lucid в штате Аризона начнет работать в 2019 году. За первые 12 месяцев там соберут 10 тысяч электромобилей. К 2022 году компания рассчитывает выйти на годовой объем в 130 тысяч машин.
Текст: Александр Орехов
Фото: Lucid Motors
Via cartimes
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