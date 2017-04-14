Икону XIX века похитили из православного храма в Москве

Неизвестный похитил икону «Усекновение главы Иоанна Крестителя» из храма преподобного Пимена Великого в Нововоротниковском переулке в центре Москвы, сообщает Агентство городских новостей « Москва » со ссылкой на источник в правоохранительных органах.





« Икона писана на дереве, датируется концом XIX века. Хранилась в киоте, откуда злоумышленник ее вынул и скрылся с похищенным », — рассказал источник.





Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции разыскивают преступника.





В марте 2015 года неизвестные украли с выставки в Центральном доме художника в Москве два подстаканника с эмалью работы Карла Фаберже. Они были выпущены в начале XX века. Их стоимость составляет один миллион рублей.