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Икону XIX века похитили из православного храма в Москве

14 апреля 2017, 15:17

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции разыскивают преступника.

Неизвестный похитил икону «Усекновение главы Иоанна Крестителя» из храма преподобного Пимена Великого в Нововоротниковском переулке в центре Москвы, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Икона писана на дереве, датируется концом XIX века. Хранилась в киоте, откуда злоумышленник ее вынул и скрылся с похищенным», — рассказал источник.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции разыскивают преступника.

В марте 2015 года неизвестные украли с выставки в Центральном доме художника в Москве два подстаканника с эмалью работы Карла Фаберже. Они были выпущены в начале XX века. Их стоимость составляет один миллион рублей.

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