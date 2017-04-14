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Министерство по делам семьи предложили создать в Казахстане

14 апреля 2017, 15:17

Судами ежегодно около 1 тысячи родителей лишаются родительских прав.

Уполномоченная по правам ребенка, депутат мажилиса Загипа Балиева, выступая сегодня на расширенном заседании Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте, предложила объединить в одном ведомстве вопросы по делам семьи, молодежи и защите прав детей, передает МИА «Казинформ».

"У нас отсутствует единый орган. Он отсутствует даже на республиканском уровне. Вопросы семьи, женщин, детей и молодежи взаимосвязаны. Поэтому я обратилась к Премьер-министру (согласно Конституции теперь эти вопросы перешли к нему и правительству) сформировать такой орган, который бы объединял все вопросы по решению вопросов семьи, женщин, молодежи и детей", - сказала Балиева.

По ее словам, на сегодняшний день вопросы молодежи находятся в одном министерстве, по защите прав ребенка - в другом министерстве, вопросы семьи - вообще ни в каком госоргане нет, кроме как в министерстве труда и социальной защиты.

"Я так думаю, что буду услышана. Либо поручат одному министерству, как координирующему органу для решения всех этих вопросов, о которых мы сегодня говорим", - считает Загипа Балиева.

Как ранее сообщал министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, сегодня в Казахстане на профилактическом учете полиции состоит около 12 тысяч неблагополучных семей, где проживают 16 тысяч детей. В прошлом году за неисполнение обязанностей по воспитанию детей к административной ответственности привлечено около 5,5 тыс. родителей, выявлены и пресечены 44 факта жестокого обращения с детьми. По ходатайству полиции судами ежегодно около 1 тысячи родителей лишаются родительских прав.

Фото: из свободных источников

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