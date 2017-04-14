Дождливые выходные обещают синоптики жителям Казахстана
14 апреля 2017, 15:19
Прогноз погоды на выходные дни 15-17 апреля.
Один за другим на Казахстан смещаются циклоны из Европейской части России и Средиземного моря. Поэтому, в выходные дни в большинстве областей ожидается не-устойчивая погода с частыми дождями, порывистым ветром, местами очень сильным. В связи с поступлением воздушных масс с юго-запада и запада, температура воздуха, хотя и понизится с осадками, но сохранится выше климатической нормы на 2-5ºС, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Консультативный прогноз погоды по Астане
на 15 апреля: переменная облачность, днем временами дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью +1+3°С, днем +14+16°С.
на 16 апреля: облачно, временами дождь. Ветер юго-западный, западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура ночью +7+9°С, днем +8+10°С.
на 17 апреля: переменная облачность, ночью осадки. Ветер западный, северо-западный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью около 0°С, днем +8+10°С.
Консультативный прогноз погоды по Алматы
на 15 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +4+6°С, днем +20+22 С.
на 16 апреля: переменная облачность, днем дождь. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +9+11°С, днем +20+22°С.
на 17 апреля: переменная облачность, временами дождь. Ветер 2-7 м/с. Температура но-чью +7+9°С, днем +16+18°С.
Фото: Creative.su
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