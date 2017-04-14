В соответствии с подпунктом 4-7) пункта 1 статьи 13 Закона Республики Казахстан от 9 июля 1998 года «О естественных монополиях» утверждена Методику формирования и оценки проектов инвестиционных программ (проектов) субъектов естественных монополий, а также мониторинга и оценки показателей эффективности их реализации.

В частности, формирование проектов инвестиционных программ (проектов) осуществляется Субъектом в соответствии с требованиями Правил утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 194 (зарегистрированными в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10459) (далее - Правила), с учетом особенностей Методики.

При формировании проектов инвестиционных программ (проектов) Субъектом оценивается каждое мероприятие по целевым показателям мероприятий инвестиционной программы (проекта), согласно приложению 1 к Методике.

Оценка состоит из следующих этапов:

1) Расчет весов для каждого целевого показателя эффективности инвестиционной программы в соответствии с пунктом 6 Методики;

2) Рассмотрение приоритетности мероприятий инвестиционной программы, определенной субъектом естественной монополии в соответствии с пунктом 6 Методики;

Субъект определяет приоритетность мероприятий проекта инвестиционной программы, исходя из размеров весов целевых показателей. Наиболее приоритетными мероприятиями признаются те мероприятия, реализация которых направлена на достижение наибольших по весу целевых показателей.

Вес показателя определяется для каждого целевого показателя по формуле.

Приказ вводится в действие по истечению десяти календарных дней после дня его официального опубликования.