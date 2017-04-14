Студенты Университета КАЗГЮУ провели флешмоб «Астана - таза қала»!

В единовременной акции приняли участие 111 студентов КАЗГЮУ. Выстроившись на ступенях Университета, ребята сложили из букв слово «Таза». Тематический флешмоб направлен на призыв жителей столицы к участию в экологическом месячнике «Астана - чистый город». Таким образом, студенты выразили идейную поддержку инициативе градоначальника Асета Исекешева, который на днях призвал всех астанчан к благоустройству родного города.

По завершению флешмоба студенты и коллектив Университета провели уборку прилегающей территории в районе Коргальджинского шоссе в рамках акции «Чистая пятница КАЗГЮУ». Необходимо отметить, что на этом вклад молодежи в развитие общественной жизни столицы не завершится. Как отметили организаторы мероприятия, в течение всего месяца до 15 мая, студенты и сотрудники вуза планируют посадку деревьев, оказание помощи городским управлениям и коммунальным службам в уборке определенных участков в рамках субботников, организованных столичным акиматом.

Так же акция символизировала поддержку Лидеру нации Н. Назарбаеву по идее перевода казахского алфавита на латиницу. Слово «таза» студенты выложили буквами латинского алфавита.

Динара Архарова, Астана