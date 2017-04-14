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Новости за сегодня

Россия расширит сотрудничество с Казахстаном в космической сфере

 

Президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке заявил о готовности продолжить сотрудничество с Казахстаном не только в использовании космодрома «Байконур», но и разработки новых видов ракетно-космической техники, сообщает корреспондент Zakon.kz.

«Хочу проинформировать Нурсултана Абишевича, мы приняли решение по Вашему предложению о продолжении расширения нашего сотрудничества в космосе с использованием Байконура. Мы все наши планы скорректируем в самое ближайшее время, имею в виду использование космодрома «Восточный», чтобы активно вместе с вами работать по имеющимся у нас проектам, которые Вы сформулировали, с использованием не только Байконура на длительную перспективу, но и с реализацией планов по совместным пускам, по разработке новых видов ракетно-космической техники», - сообщил В.Путин.

Напомним, в государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета участием глав государств стран ЕАЭС.

14 апреля 2017, 15:17
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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