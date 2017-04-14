Принимаются комплексные меры по антикоррупционному просвещению

В своем очередном Послании народу Казахстана Глава государства Назарбаев Н.А. подчеркнул, что страна сделала существенные шаги по снижению уровня коррупции и в настоящее время необходима «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», где Пятым приоритетом являются безопасность и борьба с коррупцией.

Департаментом Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Акмолинской области принимаются комплексные меры по антикоррупционному просвещению и формированию антикоррупционной культуры с вовлечением в данный процесс всего общества.

В течении 1 квартала проведено более 100 образовательных и научно-практических мероприятий с охватов всех целевых групп гражданского общества. Эффективно используются современные способы передачи информации. Проделана работа по изготовлению и размещению на территории области имиджевой продукции. Разработаны и распространяются листовки антикоррупционного содержания, просто и доступно разъясняющие последствия коррупционных деяний. Транслируются социальные ролики в ЦОНах, местах скопления людей.

На баннерах используются образы медийных личностей с активной гражданской позицией. Например, Аружан Саин «С каждой взяткой вы крадете мечты наших детей».

Руководитель департамента Беспалинов Б.М. «Проводя различные встречи и семинары-лекции, актуальным для нас является создание открытой обратной связи госорганов с гражданским обществом, только так мы сможем оперативно реагировать на недостатки в работе госорганов, удовлетворять обращения граждан».