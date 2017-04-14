Казахстан поможет адаптироваться в ЕАЭС Кыргызстану

Досрочно предоставлены внутренние железнодорожные тарифы при перевозках кыргызских грузов транзитом через Казахстан.

Президент РК Нурсултан Назарбаев призвал в непростой для экономик наших стран период оказывать друг другу взаимную помощь , сообщает , сообщает Zakon.kz





- Так, нашей страной приняты конкретные меры помощи соседнему Кыргызстану. Досрочно предоставлены внутренние железнодорожные тарифы при перевозках кыргызских грузов транзитом через Казахстан. Это позволило соседям нашим сэкономить порядка 60 млн. долларов, - сказал Нурсултан Назарбаев в ходе расширенного заседания Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке.





Также глава государства рассказал о решении оказать финансовую помощь Кыргызстану для адаптации к условиям Евразийского экономического союза.





- Продолжается взаимодействие с кыргызской стороной по другим направлениям, по которым мы всегда будем положительно рассматривать возможную оказанную помощь, - заключил президент.





Напомним, сегодня в Бишкеке проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС. В ходе заседания главы государств - членов ЕвразЭС рассматривают ряд актуальных вопросов интеграционного взаимодействия, состояния и динамики торгово-экономических отношений в рамках ЕвразЭС, перспектив сотрудничества Организации с различными странами.





Особое внимание в ходе заседания Высшего совета уделено международной тематике. Ожидается принятие ряда документов, направленных на развитие экономической деятельности Организации.



