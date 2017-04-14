Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Казахстан поможет адаптироваться в ЕАЭС Кыргызстану

14 апреля 2017, 15:50

Досрочно предоставлены внутренние железнодорожные тарифы при перевозках кыргызских грузов транзитом через Казахстан.

Президент РК Нурсултан Назарбаев призвал в непростой для экономик наших стран период оказывать друг другу взаимную помощь, сообщает Zakon.kz.

- Так, нашей страной приняты конкретные меры помощи соседнему Кыргызстану. Досрочно предоставлены внутренние железнодорожные тарифы при перевозках кыргызских грузов транзитом через Казахстан. Это позволило соседям нашим сэкономить порядка 60 млн. долларов, - сказал Нурсултан Назарбаев в ходе расширенного заседания Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке.

Также глава государства рассказал о решении оказать финансовую помощь Кыргызстану для адаптации к условиям Евразийского экономического союза.

- Продолжается взаимодействие с кыргызской стороной по другим направлениям, по которым мы всегда будем положительно рассматривать возможную оказанную помощь, - заключил президент.

Напомним, сегодня в Бишкеке проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС. В ходе заседания главы государств - членов ЕвразЭС рассматривают ряд актуальных вопросов интеграционного взаимодействия, состояния и динамики торгово-экономических отношений в рамках ЕвразЭС, перспектив сотрудничества Организации с различными странами.

Особое внимание в ходе заседания Высшего совета уделено международной тематике. Ожидается принятие ряда документов, направленных на развитие экономической деятельности Организации.

Фото: president.kg

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...