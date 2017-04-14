Деловая активность предприятий промышленности и торговли

Руководители промышленных предприятий отметили в I квартале 2017г. по сравнению с IV кварталом 2016г. уменьшение спроса на готовую продукцию и объемов производства.

Индекс предпринимательской уверенности, характеризующий изменение деловой активности, увеличился на 4 процентных пункта и составил (+6%).

По оценкам большинства руководителей промышленных предприятий в ближайшей перспективе, до июня 2017 года ожидается улучшение финансово-хозяйственной деятельности по сравнению с текущим моментом.

По оценкам руководителей предприятий торговли потребительский спрос и деловая активность в I квартале 2017г. по сравнению с IV кварталом 2016г. уменьшились.

Индекс предпринимательской уверенности, характеризующий деловую активность опрошенных предприятий торговли в I квартале 2017г. по сравнению с IV кварталом 2016г. увеличился и составил (-12%).

До июня 2017 года 61% предприятий ожидают неизменность финансово-хозяйственной деятельности по сравнению с текущим моментом, 20% - улучшение и 13% - ухудшение.

Индекс предпринимательской уверенности предприятий промышленности рассчитывается как среднее арифметическое «балансов» оценок уровня фактически сложившегося спроса и запасов готовой продукции (последний - с обратным знаком), а также ожидаемых изменений объемов производства, в процентах.

Индекс предпринимательской уверенности предприятий торговли рассчитывается как среднее арифметическое «балансов» оценок уровня фактически сложившегося экономического положения и складских запасов (последний - с обратным знаком), а также ожидаемых изменений экономического положения, в процентах. Под балансом следует понимать разность долей респондентов, отметивших «увеличение» и «уменьшение» того или иного показателя хозяйственной деятельности обследуемого предприятия, в процентах.