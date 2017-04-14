О взаимной торговле Республики Казахстан со странами ЕАЭС в январе-феврале 2017 года

В январе-феврале 2017 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила - 2582,7 млн. долларов США, что на 56,0% больше, чем в январе-феврале 2016 года, в том числе экспорт - 742,0 млн. долларов США (увеличился на 42,6%), импорт - 1840,7 млн. долларов США (больше на 62,2%).

В структуре экспорта Республики Казахстан преобладают минеральные продукты (38,5% к общему объему экспорта в страны ЕАЭС), металлы и изделия из них (34,8%), продукция химической промышленности (13,3%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (7,6%).

Из стран ЕАЭС в большей степени завозятся продукция химической промышленности (23,0% к общему объему импорта из стран ЕАЭС), минеральные продукты (20,6%), машины и оборудование (19,7%), металлы и изделия из них (12,9%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (11,8%).