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Новости за сегодня

О взаимной торговле Республики Казахстан со странами ЕАЭС в январе-феврале 2017 года

 

В январе-феврале 2017 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила - 2582,7 млн. долларов США, что на 56,0% больше, чем в январе-феврале 2016 года, в том числе экспорт - 742,0 млн. долларов США (увеличился на 42,6%), импорт - 1840,7 млн. долларов США (больше на 62,2%).

В структуре экспорта Республики Казахстан преобладают минеральные продукты (38,5% к общему объему экспорта в страны ЕАЭС), металлы и изделия из них (34,8%), продукция химической промышленности (13,3%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (7,6%).

Из стран ЕАЭС в большей степени завозятся продукция химической промышленности (23,0% к общему объему импорта из стран ЕАЭС), минеральные продукты (20,6%), машины и оборудование (19,7%), металлы и изделия из них (12,9%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (11,8%).

 

Взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС*

млн. долларов США

 

Январь-февраль

2017 года

Январь-февраль

2016 года

%

Всего

2582,7

1655,5

156,0

экспорт

742,0

520,4

142,6

 Россия

671,6

479,2

140,1

 Беларусь

8,8

2,7

3,2 р.

 Армения

0,1

0,0

-

 Кыргызстан

61,55

38,46

160,0

импорт

1840,7

1135,1

162,2

 Россия

1754,1

1067,9

164,3

 Беларусь

52,9

38,4

137,7

 Армения

0,6

0,2

3,0 р.

 Кыргызстан

33,12

28,58

115,9

*предварительные данные.

Примечание: 0,0 - незначительная величина.

 

14 апреля 2017, 15:47
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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