О взаимной торговле Республики Казахстан со странами ЕАЭС в январе-феврале 2017 года
В январе-феврале 2017 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила - 2582,7 млн. долларов США, что на 56,0% больше, чем в январе-феврале 2016 года, в том числе экспорт - 742,0 млн. долларов США (увеличился на 42,6%), импорт - 1840,7 млн. долларов США (больше на 62,2%).
В структуре экспорта Республики Казахстан преобладают минеральные продукты (38,5% к общему объему экспорта в страны ЕАЭС), металлы и изделия из них (34,8%), продукция химической промышленности (13,3%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (7,6%).
Из стран ЕАЭС в большей степени завозятся продукция химической промышленности (23,0% к общему объему импорта из стран ЕАЭС), минеральные продукты (20,6%), машины и оборудование (19,7%), металлы и изделия из них (12,9%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (11,8%).
|
Взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС*
млн. долларов США
|
|
Январь-февраль
2017 года
|
Январь-февраль
2016 года
|
%
|
Всего
|
2582,7
|
1655,5
|
156,0
|
экспорт
|
742,0
|
520,4
|
142,6
|
Россия
|
671,6
|
479,2
|
140,1
|
Беларусь
|
8,8
|
2,7
|
3,2 р.
|
Армения
|
0,1
|
0,0
|
-
|
Кыргызстан
|
61,55
|
38,46
|
160,0
|
импорт
|
1840,7
|
1135,1
|
162,2
|
Россия
|
1754,1
|
1067,9
|
164,3
|
Беларусь
|
52,9
|
38,4
|
137,7
|
Армения
|
0,6
|
0,2
|
3,0 р.
|
Кыргызстан
|
33,12
|
28,58
|
115,9
|
*предварительные данные.
|
Примечание: 0,0 - незначительная величина.
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