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Новости за сегодня

Принят Таможенный кодекс Евразийского экономического союза

11 апреля завершился этап подписания Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Страны ЕАЭС (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация) приступают к внутригосударственным процедурам, предшествующим ратификации документа. Новый Таможенный кодекс (ТК) вступит в силу после получения Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) уведомлений о ратификации Договора от всех пяти стран-участниц, но не ранее 1 июля 2017 года.

Договор имеет преимущественную силу над иными регулирующими таможенные правоотношения международными договорами, входящими в право Евразийского экономического союза, за исключением Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

Таможенный кодекс ЕАЭС - один из основных документов нормативно-правовой базы Союза. В Договоре о Евразийском экономическом союзе зафиксировано, что таможенное регулирование осуществляется в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС. Он заменит действующий Таможенный кодекс Таможенного союза и международные соглашения по вопросам таможенного регулирования, которые были заключены при формировании договорно-правовой базы ранних этапов экономической интеграции - Таможенного союза и Единого экономического пространства.

Новый Таможенный кодекс ЕАЭС содержит ряд принципиально новых положений, которые должны существенно упростить работу добросовестных участников внешнеэкономической деятельности, стимулировав тем самым развитие экономики и торговли. Переход к единому таможенному регулированию позволит прозрачно и более эффективно работать в странах ЕАЭС, снизить издержки бизнеса. В числе ожидаемых плюсов - рост экспорта и упрощение поставок импортных товаров, необходимых для модернизации экономики.

Ожидается, что применение лучших международных практик, исключающих воздействие «человеческого фактора», позволит существенно активизировать деятельность связанных с внешними рынками предприятий.


14 апреля 2017, 15:07
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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