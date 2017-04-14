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Новости за сегодня

Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 310,75, RUBKZT_TOD = 5,5261, USDKZT_0_001 = +9,5000 % годовых, USDKZT_0_002 = +9,5054 % годовых

 

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия иностранными валютами. Торги инструментами EURKZT_TOD, EURKZT_TОМ, EURUSD_TOD, EURUSD_TОМ, EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сегодня на KASE не проводились в связи с выходными днями 14 апреля (Страстная пятница) и 17 апреля (Второй день Пасхи) в Германии и Великобритании.

 

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 310,75 тенге за доллар США при объеме торгов 69 550 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами Т+1 и Т+2 сделок заключено не было, на и момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами T+2 в тенге и долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,5261 тенге за рубль при объеме торгов 7 000 тыс. рублей.

- по рублю России с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по китайскому юаню с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 310,87 тенге за доллар (-0,84), суммарный объем торгов - 135 550 тыс. USD (+51 250 тыс.).

 

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +9,5000 % годовых при объеме торгов 1 200 тыс. USD;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +9,5054 % годовых при объеме торгов 1 165 700 тыс. USD.

В торгах приняли участие 23 банка.

14 апреля 2017, 15:52
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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