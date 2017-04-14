Назарбаев о ЕАЭС: Кризис не вечен и за спадом следует рост

Несмотря на непростые условия, большинство стран-участников совета в прошлом году показали увеличение экономических показателей.

Нурсултан Назарбаев в рамках визита в Кыргызскую Республику принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком кругу и в расширенном составе , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





Глава государства отметил, что в период своего становления ЕАЭС пришлось преодолеть кризисные проявления в глобальной экономике и вызовы непростой геополитической ситуации.





- Все это отразилось на показателях нашей Организации, которые заметно снизились в последнее время. Однако кризис не вечен и за спадом следует рост. Несмотря на непростые условия, большинство стран-участников Совета в прошлом году показали увеличение экономических показателей, в том числе и Казахстан. Особый оптимизм у нас должны вызвать данные статистики на начало 2017 года. За первые два месяца объем внешней торговли ЕАЭС вырос на 37%, взаимная торговля на 38%. Могу информировать, что торговля Казахстана с ЕАЭС выросла на 56,5%, с Россией и Белоруссией – 50%, Кыргызстаном на 41%, а с Арменией в три с половиной раза. Недостатки недостатками, но нам надо продолжать работать. Надо закрепить положительную тенденцию и обеспечить дальнейший устойчивый рост, - сказал Нурсултан Назарбаев.



Для этого, по словам президента, необходимо устранить преграды для развития.

- Комиссией и экспертами уже приняты первоочередные меры по устранению 60 барьеров. Теперь правительствам нужно разработать соответствующую дорожную карту вместе с комиссией, - сказал он.

Назарбаев предложил обеспечить новые торгово-экономические соглашения с международными партнерами для расширения рынков сбыта и роста инвестиций. Также напомнил о необходимости активизировать работу по проработке вопросов сотрудничества с Ираном, Китаем, Индией, Сингапуром, Сербией, Израилем и другими странами, которые изъявили такое желание.





Также, отметил он, в этот непростой для экономик период необходимо оказывать взаимную поддержку. Хорошим подспорьем, по его словам, по преодолению кризисных явлений может стать Антикризисный совет.





Нурсултан Назарбаев особо отметил предложения Казахстана по формированию Совета министров экономики и финансов, а также состава руководителей центральных банков стран ЕАЭС.





– Его работа будет нацелена на реализацию совместных мероприятий для обеспечения экономического роста и финансовой стабильности. Совет будет давать рекомендации органам ЕАЭС по вопросам финансово-экономической политики государств-членов и выработке согласованных мер для предупреждения кризисных явлений. Работа данного Совета будет аналогична деятельности Совета по финансовой стабильности при G-20 и ЭКОФИН при Еврокомиссии, – сказал Глава государства.





Стороны также рассмотрели вопросы предоставления статуса наблюдателя данного Совета, в отношении которого имеется большой интерес со стороны третьих стран.





В работе Совета также приняли участие президенты Армении - Серж Саргсян, Белоруссии - Александр Лукашенко, Кыргызстана - Алмазбек Атамбаев, России - Владимир Путин, а также Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

В узком составе был заслушан доклад о реализации Основных направлений международной деятельности ЕАЭС в 2015-2016 годах. Также в ходе заседания стороны обсудили актуальные вопросы экономического взаимодействия в рамках Союза, а также вопросы международного сотрудничества и дальнейшей интеграции на евразийском пространстве.

В ходе заседания в расширенном составе утверждены Основные ориентиры макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2017-2018 годы. В документе предусмотрены значимые меры по улучшению макроэкономической ситуации, стимулированию корпоративного сектора к увеличению объемов инвестиций, продвижению несырьевого экспорта.





По итогам заседания также принят документ о временном соглашении по образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и его государствами-членами и Ираном. Кроме того, главы государств рассмотрели обращение Республики Молдова о предоставлении ей статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.





В завершение Президент Казахстана пожелал кыргызской стороне успешной и плодотворной работы на посту председателя органов ЕАЭС.



