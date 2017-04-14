Первый спорткар MG будет электрическим









Судя по тизерам, MG E-motion получит массивную радиаторную решетку сложной конструкции, отчасти напоминающую «алмазную» сетку Mercedes, профиль типа фастбэк с крышей, плавно переходящей в корму, и вертикально ориентированные задние фонари. Официальной информации о силовой установке пока нет, а по слухам новинка будет развивать 100 км/ч за 4,0 секунды и сможет проехать на одном заряде 500 км. Все подробности мы узнаем уже на следующей неделе, когда E-motion дебютирует на автосалоне в Шанхае.













Любопытный факт: во второй половине этого года выйдет еще один электромобиль, название которого отличается лишь написанием – EMotion. Это седан, разработанный новой компанией дизайнера Хенрика Фискера, Fisker Inc.