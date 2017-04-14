На каких самолетах прилетели в Бишкек президенты ЕАЭС
14 апреля 2017, 16:00
Перевозки первых лиц государств - это одновременно вопрос престижа и гарантированной безопасности пассажира № 1.
Сегодня в Бишкеке состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС. В международном аэропорту «Манас» президентов встречал премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков.
Портал "Вечерний Бишкек" подготовил обзор самолетов, на которых они прибыли.
Например, президент Молдовы совершает визиты, пользуясь обычными авиалиниями. Вскоре после избрания на пост главы государства Игорь Додон прибыл из Кишинева в Москву на простом рейсовом самолете. Так же он прилетел и в Бишкек на заседание Высшего Евразийского экономического совета. Премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков встретил высокого гостя у трапа воздушного судна, окрашенного в цвета авиакомпании "Аэрофлот".
После Игоря Додона в Бишкек прибыл Серж Саргсян. В Армении для доставки по воздуху первых лиц государства используется спецборт A319. На этом самолете, фюзеляж которого окрашен в государственные цвета и увенчан гербом, Саргсян и совершил мягкую посадку в аэропорту "Манас".
Авиакомпания Belavia эксплуатирует несколько лайнеров. Гордостью воздушного парка Александра Лукашенко вне всяких сомнений является Boeing 767-300ER.
Но перелет из Минска в Бишкек Александр Лукашенко совершил на Boeing 737 Business Jet. Самолёт окрашен в красные и зелёные тона национального флага Беларуси. На фюзеляже надпись "Беларусь" с одной стороны на кириллице, с другой - на латинице. На хвосте изображён государственный герб Беларуси.
Основным президентским самолётом в России с 1996 года является четырёхдвигательный широкофюзеляжный дальнемагистральный Ил-96-300ПУ - значительно модифицированный вариант пассажирского. ПУ в обозначении лайнера означает "пункт управления". В России президенты использовали четыре таких самолёта. На первом таком воздушном судне совершал перелеты Борис Ельцин. В 2003 году был построен новый борт № 1 для президента Владимира Путина. В 2010 году Дмитрий Медведев расширил авиапарк ИЛ-96 до 4 единиц, заказав еще два воздушных судна на Воронежском авиазаводе.
На последней, самой совершенной и безопасной модели этого роскошного лайнера лидер России прибыл в Бишкек для участия в заседании Высшего евразийского экономического совета.
Государственная авиакомпания "Беркут", перевозящая президента и руководителей правительства Казахстана, имеет в своём парке более десяти самолётов и вертолётов. Так что у Нурсултана Назарбаева всегда есть большой выбор на чем и куда полететь. В его распоряжении и крупногабаритные широкофюзеляжные лайнеры и самолеты поменьше.
Добавим, что для перевозки первых лиц Кыргызстана уже много лет используется самолёт Ту-154М, который обслуживается авиакомпанией Air Kyrgyzstan.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4853907-9edf6e72d3c5e6706d3c3dca6e76a1e4
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...