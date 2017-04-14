На каких самолетах прилетели в Бишкек президенты ЕАЭС

Сегодня в Бишкеке состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС. В международном аэропорту «Манас» президентов встречал премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков.





Портал " Вечерний Бишкек " подготовил обзор самолетов, на которых они прибыли.





Например, президент Молдовы совершает визиты, пользуясь обычными авиалиниями. Вскоре после избрания на пост главы государства Игорь Додон прибыл из Кишинева в Москву на простом рейсовом самолете. Так же он прилетел и в Бишкек на заседание Высшего Евразийского экономического совета. Премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков встретил высокого гостя у трапа воздушного судна, окрашенного в цвета авиакомпании "Аэрофлот".









После Игоря Додона в Бишкек прибыл Серж Саргсян. В Армении для доставки по воздуху первых лиц государства используется спецборт A319. На этом самолете, фюзеляж которого окрашен в государственные цвета и увенчан гербом, Саргсян и совершил мягкую посадку в аэропорту "Манас".

















Авиакомпания Belavia эксплуатирует несколько лайнеров. Гордостью воздушного парка Александра Лукашенко вне всяких сомнений является Boeing 767-300ER.













Но перелет из Минска в Бишкек Александр Лукашенко совершил на Boeing 737 Business Jet. Самолёт окрашен в красные и зелёные тона национального флага Беларуси. На фюзеляже надпись "Беларусь" с одной стороны на кириллице, с другой - на латинице. На хвосте изображён государственный герб Беларуси.









Основным президентским самолётом в России с 1996 года является четырёхдвигательный широкофюзеляжный дальнемагистральный Ил-96-300ПУ - значительно модифицированный вариант пассажирского. ПУ в обозначении лайнера означает "пункт управления". В России президенты использовали четыре таких самолёта. На первом таком воздушном судне совершал перелеты Борис Ельцин. В 2003 году был построен новый борт № 1 для президента Владимира Путина. В 2010 году Дмитрий Медведев расширил авиапарк ИЛ-96 до 4 единиц, заказав еще два воздушных судна на Воронежском авиазаводе.

























На последней, самой совершенной и безопасной модели этого роскошного лайнера лидер России прибыл в Бишкек для участия в заседании Высшего евразийского экономического совета.













Государственная авиакомпания "Беркут", перевозящая президента и руководителей правительства Казахстана, имеет в своём парке более десяти самолётов и вертолётов. Так что у Нурсултана Назарбаева всегда есть большой выбор на чем и куда полететь. В его распоряжении и крупногабаритные широкофюзеляжные лайнеры и самолеты поменьше.

















Добавим, что для перевозки первых лиц Кыргызстана уже много лет используется самолёт Ту-154М, который обслуживается авиакомпанией Air Kyrgyzstan.











