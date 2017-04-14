Президент Кыргызстана распустил местные кенеши и назначил досрочные выборы
14 апреля 2017, 16:06
Досрочные выборы пройдут 28 мая 2017 года.
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев распустил местные кенеши и назначил досрочные выборы на 28 мая 2017 года, сообщает Kabar.kg.
Алмазбек Атамбаев подписал Указ «О роспуске некоторых местных кенешей Баткенской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской, Таласской и Чуйской областей Кыргызской Республики и назначении досрочных выборов».
Также постановил Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР организовать проведение досрочных выборов в представительные органы местного самоуправления в соответствии с законодательством КР.
Фото: kabar.kg
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