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Президент Кыргызстана распустил местные кенеши и назначил досрочные выборы

14 апреля 2017, 16:06

Досрочные выборы пройдут 28 мая 2017 года.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев распустил местные кенеши и назначил досрочные выборы на 28 мая 2017 года, сообщает Kabar.kg.

Алмазбек Атамбаев подписал Указ «О роспуске некоторых местных кенешей Баткенской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской, Таласской и Чуйской областей Кыргызской Республики и назначении досрочных выборов».

Также постановил Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР организовать проведение досрочных выборов в представительные органы местного самоуправления в соответствии с законодательством КР.

Фото: kabar.kg


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