В Генпрокуратуре состоялось заседание Нацкомиссии по вопросам бытового насилия

В Генпрокуратуре состоялось заседание Нацкомиссии по вопросам бытового насилия - 328260793

Сегодня в Генпрокуратуре под председательством Госсекретаря Республики Казахстан Гульшары Абдыкаликовой состоялось выездное расширенное заседание Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК по вопросу профилактики бытового насилия.

Председатель Нацкомиссии Гульшара Абдыкаликова отметила, что бытовое насилие остается одной из проблем с серьезными социальными последствиями. Насилие само по себе - явление, которое не только нарушает права пострадавших, но также служит отрицательным примером для подрастающего поколения.

На 90 % увеличилось преступлений в отношении женщин. Каждое третье убийство совершено в семье. В прошлом году погибло 36 женщин, 1 ребенок. Насилию подверглись 2 481 женщина, 851 ребенок. От суицида погибло 742 женщины, 175 несовершеннолетних.

Генпрокурор предложил 7 мер, нацеленных на решение наиболее актуальных, системных проблем.

Первое. Внедрить в школах спецкурсы по обучению азам предпринимательской деятельности. Основная цель - помочь детям раскрыть свой талант, подготовить их ко взрослой жизни, искоренить психологию иждивенчества.

Второе. В статье Главы государства «Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания» отражены несколько направлений для молодежи:

- конкурентоспособность;

- прагматизм;

- национальное сознание;

- культ знания;

- готовность к переменам.

Подчеркивая важность этой идеи, следует ввести в школах предмет по основам семьи, этике и психологиисемейной жизни.

Третье. Изменить законодательство. В частности, разработаны ряд поправок в Кодекс о браке и семье, уголовный, административный кодексы и другие законы, направленные на защиту жертв от домашнего насилия.

Четвертое. Расширить круг субъектов профилактики, включив другие госорганы, которые в рамках своей компетенции осуществляют эту работу. Это прокуратура, юстиция, министерства информации и коммуникаций, культуры и спорта, по делам религий и гражданского общества.

Пятое. Внедрить в стратегические планы госорганов индикатор эффективности их деятельности по вопросам профилактики бытового насилия. В настоящее время критерии оценки их работы в этом направлении отсутствуют.

Шестое. Проводимые мероприятия не в должной мере имеют превентивный эффект. Отсутствие на центральном и региональном уровнях четкого механизма финансирования ослабляет профилактическую работу.

Определить уполномоченный госорган по делам семьи. Было бы целесообразно образовать в регионах специализированные подразделения по этим вопросам.

Седьмое. Нормы действующего профильного закона о профилактике бытового насилия предусматривают защиту прав потерпевшего, а работа непосредственно с правонарушителем остается не охваченной. Чем ежегодно затрачивать по несколько миллиардов на медвытрезвители, целесообразнее было бы образовать службу по работе с агрессорами.

В 2016 году Указом Президента утверждена Концепция семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года. Она направлена на решение вопросов повышения эффективности системы защиты семьи и снижения фактов насилия в ней.

Генпрокурор озвучил о реализации Дорожной карты из 53 конкретных мероприятий.

Жакип Асановпредложил реализовать пилотный проект. В качестве региона апробации выбраны 2 района ЮКО.Группа из числа сотрудников центральных госорганов будет выезжать в эти районы, проводить встречи с населением, разъяснять их права, заниматься профилактикой.

По итогам обсуждения другими участниками совещания также внесены предложения по дальнейшему совершенствованию механизмов профилактики семейно-бытовых правонарушений, решению проблем правоприменительной практики.