The Sun: УЕФА опасается попытки террористической атаки во время финала ЛЧ в Кардиффе

Финал Лиги чемпионов пройдет 3 июня в Кардифе на 75-тысячном стадионе "Миллениум"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) призвал власти Уэльса закрыть крышу стадиона в Кардиффе во время финального матча Лиги чемпионов из-за опасности террористической атаки. Об этом сообщает британское издание The Sun.





Руководители УЕФА опасаются, что террористы могут запустить коптеры над ареной во время игры. Власти заверили, что примут усиленные меры по обеспечению безопасности в день финала.





Финал Лиги чемпионов пройдет 3 июня в Кардифе на 75-тысячном стадионе "Миллениум".



