Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в Москве

Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится 11 октября в Москве. К такому соглашению пришли сегодня лидеры стран - членов ЕАЭС во время переговоров в Бишкеке, сообщает БЕЛТА





Главы государств обсудили на заседании реализацию основных направлений международной деятельности союза и результаты осуществления внешнего аудита (контроля) в его органах в предыдущие годы.





Особое внимание они уделили экономическому сотрудничеству с третьими странами. В частности, на рассмотрении находился вопрос о временном соглашении, ведущем к образованию зоны свободной торговли между союзом и Ираном.





Также было поддержано заявление Молдовы о предоставлении стране статуса государства - наблюдателя при ЕАЭС. Лидеры стран ЕАЭС помимо этого обсудили основные ориентиры макроэкономической политики своих государств на 2017-2018 годы и другие важные темы.



