Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в Москве
14 апреля 2017, 16:10
Заседание пройдет 11 октября.
Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится 11 октября в Москве. К такому соглашению пришли сегодня лидеры стран - членов ЕАЭС во время переговоров в Бишкеке, сообщает БЕЛТА.
Главы государств обсудили на заседании реализацию основных направлений международной деятельности союза и результаты осуществления внешнего аудита (контроля) в его органах в предыдущие годы.
Особое внимание они уделили экономическому сотрудничеству с третьими странами. В частности, на рассмотрении находился вопрос о временном соглашении, ведущем к образованию зоны свободной торговли между союзом и Ираном.
Также было поддержано заявление Молдовы о предоставлении стране статуса государства - наблюдателя при ЕАЭС. Лидеры стран ЕАЭС помимо этого обсудили основные ориентиры макроэкономической политики своих государств на 2017-2018 годы и другие важные темы.
Фото: Администрации Президента РФ
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