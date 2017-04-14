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Новости за сегодня

Рассмотрен законопроект о ратификации Устава Гаагской конференции по международному частному праву

 

Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам на расширенном заседании рассмотрел проект Закона «О ратификации Устава Гаагской конференции по международному частному праву».

Целью Гаагской конференции по международному частному праву является стремление к прогрессивной унификации норм международного частного права. Ее участниками являются 80 членов: 79 стран и Европейский союз.

На сегодня под эгидой Гаагской конференции заключено 39 конвенций, из которых Казахстаном ратифицировано 8.

Членство нашей республики в Гаагской конференции будет способствовать дальнейшему развитию правовой системы Казахстана с учетом мировых стандартов, повышению эффективности защиты прав и интересов казахстанских граждан за рубежом.

Вступление в Гаагскую конференцию позволит Казахстану иметь возможность принимать участие в Совете по общим делам и политике, участвовать в работе специальных комиссий для подготовки проектов конвенций или изучения всех вопросов международного частного права в рамках работы Гаагской конференции, получать экспертную (техническую) помощь Гаагской конференции и ее членов при анализе имплементации Гаагских конвенций, либо рассмотрении вопроса о целесообразности присоединения к другим Гаагским конвенциям.

Законопроект передан на рассмотрение Палаты.

14 апреля 2017, 16:09
Источник, интернет-ресурс: *Парламента Республики Казахстан

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