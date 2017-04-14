Актюбинские бизнес – леди видят в EXPO -2017 новые возможности для развития предпринимательства

Помимо официальной кассы, актюбинцы могут приобрести билеты на международную выставку и в отделениях Актюбинского филиала АО "Казпочта", а также на официальном сайте EXPO -2017.

Члены Актюбинского филиала Ассоциации деловых женщин Казахстана приобрели билеты на Международную специализированную выставку EXPO-2017. Покупка была сделана в официальной кассе EXPO-2017, расположившейся в магазине MARWIN ТРЦ «Kеруен», передает пресс-служба акима области.





- Несомненно, EXPO-2017 для Казахстана имеет очень большую и значимую роль. Это большой толчок для развития не только для государства, но и для каждого его жителя в отдельности. Более 100 стран-участников, 18 международных организаций, и все они привезут к нам самые последние мировые достижения, инновации и технологии. Для нас это еще и дополнительная возможность обмена опытом, приобретения новых полезных деловых знакомств. В Казахстане еще не было столь масштабной площадки, где мы могли бы свободно строить партнерские отношения с сильнейшими представителями бизнес-сообществ других стран. Государство дает нам такой шанс, - поделились ожиданиями от предстоящего мероприятия член Актюбинского филиала АДЖК Венера Адильшина.





Помимо официальной кассы, актюбинцы могут приобрести билеты на международную выставку и в отделениях Актюбинского филиала АО "Казпочта", а также на официальном сайте EXPO -2017.





Для ветеранов Великой Отечественной войны и лицам приравненных к ним, инвалидов всех групп, детей-сирот, детей до 6 лет включительно - вход бесплатный. Для школьников, студентов, пенсионеров, многодетных семей имеется 50% скидка на билеты. Цена билета зависит от времени посещения выставки. С фиксированной датой в будний день – 4 000 тенге, в выходной день – 6 000 тенге. Билет с открытой датой в будний день – 6 000 тенге, в выходной день – 8 000 тенге.





Напомним, Международная специализированная выставка EXPO -2017 продлится 93 дня с 10 июня по 10 сентября 2017 года, участие в ней примут около 115 стран и 18 международных организаций. Общая площадь выставочного комплекса EXPO -2017 составляет 174 гектара, здесь планируется построить 35 объектов. Площадь выставочной территории составит 25 га, где разместятся Национальный Павильон Казахстана, зона лучших практик, международные, тематические и корпоративные павильоны.





Фото: Expo and Women



