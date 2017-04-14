Тренер Головкина: реванш с Джейкобсом? Не раньше чем через три-четыре боя

Абель Санчес, тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадия Головкина, не видит возможности проведения матча-реванша с Дэниелом Джейкобсом в ближайшем будущем.





«Я не знаю, останется ли он в 160 фунтах или поднимется в 168 в конце этого года или начале следующего. Гилберто Рамирес изъявлял желание с ним сразиться, так что есть варианты. Следующие три или четыре боя уже распланированы. Бой с Джейкобсом мог бы быть пятым или шестым в будущем», — цитирует Санчеса BoxingScene.





18 марта Геннадий Головкин победил Дэниэла Джейкобса в тяжелом поединке, встреча длилась все 12 раундов.



