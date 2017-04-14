Тренер Головкина: реванш с Джейкобсом? Не раньше чем через три-четыре боя
14 апреля 2017, 16:28
18 марта Геннадий Головкин победил Дэниэла Джейкобса в тяжелом поединке, встреча длилась все 12 раундов.
Абель Санчес, тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадия Головкина, не видит возможности проведения матча-реванша с Дэниелом Джейкобсом в ближайшем будущем.
«Я не знаю, останется ли он в 160 фунтах или поднимется в 168 в конце этого года или начале следующего. Гилберто Рамирес изъявлял желание с ним сразиться, так что есть варианты. Следующие три или четыре боя уже распланированы. Бой с Джейкобсом мог бы быть пятым или шестым в будущем», — цитирует Санчеса BoxingScene.
18 марта Геннадий Головкин победил Дэниэла Джейкобса в тяжелом поединке, встреча длилась все 12 раундов.
Фото USA Today
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