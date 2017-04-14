Француза, пропавшего из дома престарелых, нашли в постели соседки
14 апреля 2017, 16:32
По словам полицейских, "мужчина мирно спал в постели женщины, которая ждала, пока он проснется и уйдет".
Столетнего мужчину, который пропал из дома престарелых во французском департаменте О-де-Сен, нашли спящим в постели соседки, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ouest France.
Пожилой мужчина проживал в доме престарелых вместе с женой. Когда он пропал, руководство заведения обратилось в полицию. Семеро сотрудников правоохранительных органов обыскали учреждение. В итоге пропавшего нашли в кровати одной из 90-летних соседок.
По словам полицейских, "мужчина мирно спал в постели женщины, которая ждала, пока он проснется и уйдет".
Издание не сообщает, какие отношения связывали пожилого человека и "приютившую" его женщину. О том, как встретила известие супруга виновника переполоха, также не сообщается.
Фото: соцсети
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