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Француза, пропавшего из дома престарелых, нашли в постели соседки

14 апреля 2017, 16:32

По словам полицейских, "мужчина мирно спал в постели женщины, которая ждала, пока он проснется и уйдет".

Столетнего мужчину, который пропал из дома престарелых во французском департаменте О-де-Сен, нашли спящим в постели соседки, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ouest France.

Пожилой мужчина проживал в доме престарелых вместе с женой. Когда он пропал, руководство заведения обратилось в полицию. Семеро сотрудников правоохранительных органов обыскали учреждение. В итоге пропавшего нашли в кровати одной из 90-летних соседок.

По словам полицейских, "мужчина мирно спал в постели женщины, которая ждала, пока он проснется и уйдет".

Издание не сообщает, какие отношения связывали пожилого человека и "приютившую" его женщину. О том, как встретила известие супруга виновника переполоха, также не сообщается.

Фото: соцсети

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