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В американском шоу показали стригущего топором сибирского стилиста

14 апреля 2017, 16:38

Участники шоу удивились технике мастера и восхитились смелостью девушки, которая добровольно доверила свои волосы «мяснику».

Ведущие американского телешоу Right This Minute обратили внимание на выступление новосибирского стилиста, который сделал девушке стрижку с помощью топора, сообщает Lenta.ru.

Участники шоу удивились технике мастера и восхитились смелостью девушки, которая добровольно доверила свои волосы «мяснику». Главный герой ролика — стилист Даниил Истомин — рассказал, что американцы посмотрели видео с мероприятия «Крейзи фешн шоу», проводившегося в одном из новосибирских ресторанов.

«От обычной стрижки это не сильно отличается. Линии даже более четкие. А количество ударов — это доработки: филировка и так далее. Там первые два — три удара, и стрижка, можно сказать, уже готова», — отметил стилист.

Right This Minute — американская программа, в которой ведущие обсуждают популярные в сети ролики. В эфир попадают как смешные и нелепые, так страшные и шокирующие видео.


Видео: RightThisMinute / YouTube

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