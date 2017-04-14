Еще один рабочий погиб на предприятии Казахмыса в Жезказгане
14 апреля 2017, 16:40
Работник скончался в реанимации.
Электрослесарь погиб после получения травмы на рабочем месте на Жезказганском ТЭЦ корпорации «Казахмыс», сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
Работник скончался в реанимации, где находился в коме с пятого апреля. «Травма была получена пятого апреля. В тяжелом состоянии электрослесарь Жезказганской ТЭЦ, 1990 года рождения, был доставлен в ТОО «Медицинский центр Жезказгана», - сообщили в пресс-службе компании.
Нарушил ли рабочий технику безопасности при работе с элетрооборудованием или имело место отсутствие условий по технике безопасности со стороны работодателя, выясняет комиссия, в которую вошли сотрудники инспекции по труду и представители компании «Казахмыс».
Ранее сообщалось, что 30 марта на руднике горно-производственного комплекса «Жезказганцветмет» корпорации «Казахмыс» погиб горнорабочий очистного забоя. Шахтер без признаков жизни был обнаружен в одном из штреков на Южно-Жезказганском руднике.
фото: Wikimapia
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