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Еще один рабочий погиб на предприятии Казахмыса в Жезказгане

14 апреля 2017, 16:40

Работник скончался в реанимации.

Электрослесарь погиб после получения травмы на рабочем месте на Жезказганском ТЭЦ корпорации «Казахмыс», сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Работник скончался в реанимации, где находился в коме с пятого апреля. «Травма была получена пятого апреля. В тяжелом состоянии электрослесарь Жезказганской ТЭЦ, 1990 года рождения, был доставлен в ТОО «Медицинский центр Жезказгана», - сообщили в пресс-службе компании.

Нарушил ли рабочий технику безопасности при работе с элетрооборудованием или имело место отсутствие условий по технике безопасности со стороны работодателя, выясняет комиссия, в которую вошли сотрудники инспекции по труду и представители компании «Казахмыс».

Ранее сообщалось, что 30 марта на руднике горно-производственного комплекса «Жезказганцветмет» корпорации «Казахмыс» погиб горнорабочий очистного забоя. Шахтер без признаков жизни был обнаружен в одном из штреков на Южно-Жезказганском руднике.

фото: Wikimapia

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