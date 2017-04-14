Еще один рабочий погиб на предприятии Казахмыса в Жезказгане

Электрослесарь погиб после получения травмы на рабочем месте на Жезказганском ТЭЦ корпорации «Казахмыс» , сообщает корреспондент МИА « , сообщает корреспондент МИА « Казинформ ».





Работник скончался в реанимации, где находился в коме с пятого апреля. «Травма была получена пятого апреля. В тяжелом состоянии электрослесарь Жезказганской ТЭЦ, 1990 года рождения, был доставлен в ТОО «Медицинский центр Жезказгана», - сообщили в пресс-службе компании.





Нарушил ли рабочий технику безопасности при работе с элетрооборудованием или имело место отсутствие условий по технике безопасности со стороны работодателя, выясняет комиссия, в которую вошли сотрудники инспекции по труду и представители компании «Казахмыс».





Ранее сообщалось, что 30 марта на руднике горно-производственного комплекса «Жезказганцветмет» корпорации «Казахмыс» погиб горнорабочий очистного забоя. Шахтер без признаков жизни был обнаружен в одном из штреков на Южно-Жезказганском руднике.



