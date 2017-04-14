Казахстанка ударила кулаком следователя ОМВД Тюменской области. Возбуждено уголовное дело, сообщает Аиф-Тюмень

Инцидент произошел 10 апреля 2017 года. 55-летняя гражданка Республики Казахстан за совершение административного правонарушения была доставлена в здание ОМВД России по Казанскому району.





Во время проведения досмотра женщины на наличие у нее запрещенных веществ, подозреваемая применила насилие в отношении следователя ОМВД России по Казанскому району. Женщина ударила несколько раз кулаком по лицу представительницу власти.





Санкция ч. 1 ст. 318 УК РФ предусматривает штраф в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.





Расследование уголовного дела продолжается.



