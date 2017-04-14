Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Савченко решила объединить украинцев

14 апреля 2017, 16:51

Партия, которую она возглавила, "имеет львовское начало".

Депутат Верховной рады Надежда Савченко пообещала, что программа ее новой партии будет представлена в скором времени, сообщают Vesti.ru.

Савченко подчеркнула, что "поставила свое имя" под идеей, которую партия будет нести, — это изменение политической системы страны. По ее мнению, существующую систему может сломать централизация и объединение. "Нас каждый раз растягивают в разные стороны, а теперь мы будем объединяться", — заявила депутат.

Партия, которую она возглавила, "имеет львовское начало". "Это "Национальный альянс свободы и украинского патриотизма", — пояснила Савченко, отметив, что партия была создана недавно.

Глава новой политической платформы собирается привлекать к сотрудничеству "разумных и грамотных людей, у которых нет пафоса и дури, как у тех, кто приходит в народные депутаты", сообщает "Интерфакс".

Напомним, о создании "Политической партии – общественной платформы Надежды Савченко" сообщалось накануне.

Фото: Факти - ICTV

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...