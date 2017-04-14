Савченко решила объединить украинцев
14 апреля 2017, 16:51
Партия, которую она возглавила, "имеет львовское начало".
Депутат Верховной рады Надежда Савченко пообещала, что программа ее новой партии будет представлена в скором времени, сообщают Vesti.ru.
Савченко подчеркнула, что "поставила свое имя" под идеей, которую партия будет нести, — это изменение политической системы страны. По ее мнению, существующую систему может сломать централизация и объединение. "Нас каждый раз растягивают в разные стороны, а теперь мы будем объединяться", — заявила депутат.
Партия, которую она возглавила, "имеет львовское начало". "Это "Национальный альянс свободы и украинского патриотизма", — пояснила Савченко, отметив, что партия была создана недавно.
Глава новой политической платформы собирается привлекать к сотрудничеству "разумных и грамотных людей, у которых нет пафоса и дури, как у тех, кто приходит в народные депутаты", сообщает "Интерфакс".
Напомним, о создании "Политической партии – общественной платформы Надежды Савченко" сообщалось накануне.
Фото: Факти - ICTV
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