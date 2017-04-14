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Генеральным секретарем ОДКБ назначен Юрий Хачатуров

14 апреля 2017, 16:52

Неформальная встреча глав государств-членов ОДКБ прошла в Бишкеке.

Во встрече приняли участие президенты: Армении - Серж Саргсян, Белоруссии - Александр Лукашенко, Кыргызстана - Алмазбек Атамбаев, России - Владимир Путин, Таджикистана - Эмомали Рахмон, а также исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семириков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«В ходе неформальной встречи главами государств-членов ОДКБ были обсуждены вопросы дальнейшего развития организации, а также углубления сотрудничества в сфере обеспечения безопасности», - говорится в сообщении.

Нурсултан Назарбаев отметил, что этот год для стран-участников Организации Договора о коллективной безопасности является юбилейным.

В этой связи Президент Казахстана, поздравив участников встречи с 25-летием со дня подписания Договора, особо подчеркнул его значимость в обеспечении национальной и региональной безопасности, а также в укреплении целостности государств-участников.

Также Глава государства акцентировал внимание присутствующих на вопросах расширения зоны взаимодействия ОДКБ с другими международными институтами и организациями в сфере безопасности.

Кроме этого, члены организации рассмотрели возможности консолидации усилий в борьбе с современными региональными и глобальными вызовами.

В завершение встречи главами государств-участников генеральным секретарем ОДКБ был назначен Юрий Хачатуров.


Фото: asiaplus.tj
Видео: При поддержке Телерадиокомплекса Президента РК

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