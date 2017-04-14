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Новости за сегодня

Казахстанские институты развития предложили меры по развитию взаимной торговли на пространстве ШОС

 

Под председательством АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя организация АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», далее - БРК, Банк) 14 апреля 2017 года состоялось заседание экспертов и координаторов банков-членов Межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества (далее - МБО ШОС, Объединение).

В ходе заседания казахстанскими институтами развития, входящими в холдинг «Байтерек», - БРК и АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport», - был предложен ряд инициатив по расширению сотрудничества банков-членов МБО ШОС в вопросах поддержки взаимного экспорта на пространстве ШОС. Как отметил старший банкир Дирекции по работе с клиентами БРК Владимир Ли, предлагаемая Банком развития Казахстана схема взаимодействия банков-членов и банков-партнеров МБО ШОС предусматривает аккредитивную форму оплаты поставленного товара, а также участие «KazakhExport» и национальных страховых компаний стран ШОС в страховании возникающих рисков. При этом срок предоставления заемных средств со стороны БРК составит до 10 лет, валюта кредитования - доллары США, «порог» финансирования на одну сделку предполагается не менее 3 млн долларов США в зависимости от банка-партнера.

«Со стороны БРК разработаны и предложены конкретные механизмы финансирования и страхования на всех этапах реализации экспортных сделок. Предлагаемая инициатива направлена на увеличение объема экспорта продукции между странами ШОС. Учитывая большой экспортный потенциал стран-участниц Организации и опыт банков развития в экспортном кредитовании, МБО ШОС посредством реализации данной инициативы может внести значительный вклад в экономическую интеграцию на пространстве ШОС и стать эффективной площадкой для синергии компетенций и возможностей по развитию взаимного экспорта», - отметил В.Ли.

Участниками заседания были поддержаны предложенные казахстанской стороны инициативы, обсуждение которых продолжится в ходе совместного форума МБО ШОС и Делового Совета ШОС, запланированного в июне текущего года. Кроме того, сторонами был парафирован проект Меморандума с Фондом Шелкового пути, обсуждены новая Стратегия дальнейшего развития МБО ШОС на среднесрочную перспективу (2017-2021 гг.), а также ход подготовки заседания Совета МБО ШОС, которое состоится в г. Астана 8 июня т. г., вопросы сотрудничества между банками-участниками Объединения в сфере инвестиций, обмена опытом и подготовки кадров.

Соглашение о межбанковском сотрудничестве между уполномоченными банками государств - членов ШОС было подписано 26 октября 2005 года. На сегодняшний день банками-членами МБО ШОС являются: АО «Банк Развития Казахстана», Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности Российской Федерации (Внешэкономбанк)», Государственный Банк Развития Китая, ОАО «Расчетно-Сберегательная Компания» (Кыргызская Республика), Государственный сберегательный банк Республики Таджикистан «Амонатбонк» и Национальный Банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан.

АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) - национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов государственных программ индустриально-инновационного развития. БРК входит в структуру АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

 

14 апреля 2017, 16:52
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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