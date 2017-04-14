Семинар по техрегулированию шагает по стране

В последние годы, Казахстан активно интегрируется в международное сообщество, в связи с чем существует постоянная потребность в повышении квалификации работников в области технического регулирования, метрологии и систем менеджмента в соответствии с требованиями международных стандартов.

В исполнение Госпрограммы индустриально-инновационного развития и Комплексного плана по совершенствованию систем технического регулирования, в г. Кызылорда состоялся региональный семинар по повышению квалификации специалистов в области технического регулирования, метрологии и систем менеджмента.

В последние 2 года более 180 работников нефтегазовой, химической и родственных отраслей повысили квалификацию в области техрегулирования в данном регионе. В работе ныне проведенного семинара приняли участие 93 специалиста, из которых 48 человек - представители агрохимической отрасли и 45 работников пищевой промышленности.

В ходе 3-дневного семинара рассмотрены основы и особенности технического регулирования в РК, а также новые направления в сфере стандартизации, метрологии, аккредитации. С лекциями выступили ведущие специалисты приоритетных секторов промышленности, соразработчики Технических регламентов ТС и РК, а также эксперты-аудиторы по направлениям.

- Проведение подобных семинаров, безусловно, повышает интерес к изучаемой теме и мотивирует представителей отечественных предприятий не только внедрять и сертифицировать системы менеджмента в соответствии с международными стандартами, но и побуждает к применению и внедрению технических регламентов ЕАЭС. Что в будущем, позволит казахстанскому бизнес-сообществу занять свою экономическую нишу на мировом рынке, - считают участники.

В завершение слушателям вручены сертификаты.

Организаторами мероприятия выступили Комитет технического регулирования и метрологии МИР РК и РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации».