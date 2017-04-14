В Акмолинской области из-за угрозы подтопления эвакуировали село

В регионах, подверженных паводкам, силами местных исполнительных органов, подразделений КЧС МВД, Национальной гвардии, Министерства обороны ведутся превентивные, аварийно-спасательные и неотложные работы.

С начала паводкового периода возведено 14550 метров временных дамб, набрано и уложено 62165 штук мешков с инертным материалом, откачано 531254 кубометров воды , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.





В проведении аварийно-спасательных и неотложных работ за сутки 13-14 апреля задействовано 763 человек, 230 единиц техники, 36 единиц водооткачивающих устройств.





На сегодняшний день на территории республики талыми водами подтоплено 2 жилых дома в с. Новоселовка Карасуского района и с. Буревестник Наурзумского района Костанайской области. Проводятся работы по отводу и откачке воды.





Из-за поднятия уровня воды в р. Кылшакты Акмолинской области произошло подтопление 12 придворовых территорий жилых домов на окраине г. Кокшетау. Для обвалования русла реки завезено 486 тонн дресвы, уложено 1000 мешков с инертным материалом.





Из-за увеличения сбросов воды с Чапаевского водохранилища в реку Кызыл су Акмолинской области население села Ленинское Есильского района заблаговременно эвакуировано в с. Красивое.





Имеются переливы талых вод на 21 участке автомобильных дорог: в Акмолинской области – 7, Карагандинской – 5, Актюбинской – 3, Северо-Казахстанской - 4, Костанайской – 1, Южно-Казахстанской – 1.





На 9 участках автомобильных дорог имеются размывы дорожного полотна: в Карагандинской области – 3, Павлодарской – 2, Костанайской – 2.Акмолинской – 1, Восточно-Казахстанской – 1.





В Южно-Казахстанской области в Толебийском районе на автодороге местного значения «Каратобе-Костобе» в сельских округах Каратобе и Тасарык произошел размыв 2-х временных мостовых сооружений через реку Балдырбек. Угроза населенным пунктам отсутствует. Движение транспортных средств ограничено и осуществляется по объездной дороге.



