Заботливый таксист приятно удивил жителя Актау

Поездка на таком комфортабельном транспорте обошлась ему в 200 тенге.

О поездке с водителем, который предусмотрел в автомобиле влажные салфетки, щетки для обуви и конфеты для пассажиров, рассказал пользователь Lada.kz под ником Ербол.





Машину, как рассказал Ербол, он остановил 10 апреля в 3Б микрорайоне.





- Было приятно ехать в этом автомобиле. Жаль номера не запомнил, но это был минивэн марки Daewoo. Все условия для благоприятной поездки: влажные и сухие салфетки, тряпочки для обуви, леденцы, небольшая мусорная урна. Сильно удивился, когда на вопрос о том, платно ли это, водитель ответил: «Нет». В разговоре выяснилось, что он не местный и живет в Актау пару лет, - рассказал Ербол.





Поездка на таком комфортабельном транспорте, как отметил Ербол, обошлась ему в 200 тенге.







