Заботливый таксист приятно удивил жителя Актау
14 апреля 2017, 17:05
Поездка на таком комфортабельном транспорте обошлась ему в 200 тенге.
О поездке с водителем, который предусмотрел в автомобиле влажные салфетки, щетки для обуви и конфеты для пассажиров, рассказал пользователь Lada.kz под ником Ербол.
Машину, как рассказал Ербол, он остановил 10 апреля в 3Б микрорайоне.
- Было приятно ехать в этом автомобиле. Жаль номера не запомнил, но это был минивэн марки Daewoo. Все условия для благоприятной поездки: влажные и сухие салфетки, тряпочки для обуви, леденцы, небольшая мусорная урна. Сильно удивился, когда на вопрос о том, платно ли это, водитель ответил: «Нет». В разговоре выяснилось, что он не местный и живет в Актау пару лет, - рассказал Ербол.
Поездка на таком комфортабельном транспорте, как отметил Ербол, обошлась ему в 200 тенге.
Видео пользователя Yerbol/lada.kz
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