Тысячи павлодарцев приняли участие в обсуждении статьи Президента РК «Взгляд в будущее:Модернизация общественного сознания»

Аким области подчеркнул, что развитие внутреннего туризма, которое в регионе идет опережающими темпами, будет направлено на изучение духовных ценностей и культурного наследия казахского народа.

Основные принципы стратегии, обозначенные Главой государства Нурсултаном Назарбаевым в статье «Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания» обсудили в Павлодаре, передает pavlodarnews.kz





В городском ДК имени Естая собрались депутаты, бизнесмены, известные деятели культуры и искусства, общественники, представители этнокультурных объединений Ассамблеи народа Казахстана, руководители промышленных предприятий, молодежь и государственные служащие. Как отметил в своем выступлении аким Павлодарской области Булат Бакауов, в регионе уже сегодня создаются условия для выполнения главных задач, о которых говорится в статье.













- Обучение английскому языку должно стать одним из условий глобальной конкурентноспособности, - говорит Булат Бакауов.





- А латинское написание - всего лишь требование времени. С 2018 года по всей стране начнут обучать специалистов латинскому алфавиту. Глава государства объявил проект «Новые гуманитарные знания. 100 новых учебников на казахском языке по общественным и гуманитарным наукам. 100 лучших учебников со всего мира будут переводить на казахский язык. Планируется, что этими учебниками будут пользоваться студенты уже в 2018 - 2019 годах. Будет создано Национальное бюро переводов. Правительство приступит к данной работе с лета 2017 года. Программа позволит подготовить специалистов, адаптированных к глобальной конкуренции в сфере образования. Особое внимание в своем выступлении глава региона уделил программе «Туған жер».





- Наши задачи на ближайшее будущее, четко обозначены - организация и проведение краеведческих работ в сфере образования, улучшение экологии, благоустройство населенных пунктов, реставрация исторических памятников и культурных объектов. Привлечение к проекту бизнесменов, представителей интеллигенции и молодежи, готовых помочь и проявить заботу о своем родном крае, - сказал Булат Бакауов.













Аким области подчеркнул, что развитие внутреннего туризма, которое в регионе идет опережающими темпами, будет направлено на изучение духовных ценностей и культурного наследия казахского народа. По словам ветерана журналистики и почетного жителя Павлодара Мухита Омарова, священными местами «культурно-географического пояса» Прииртышья, станут Баянаул, урочище Ескельды, села Кызылтау и Каражар в Баянаульском районе, села Акколь, Оленты сельской зоны Экибастуза и Арбиген Щербактинского района.





- Родина начинается с семьи, поэтому каждая семья в Павлодарской области должна знать о наследии нашей родины, - подчеркнул Мухит Омаров. Секретарь областного маслихата Владимир Берковский рассказал о павлодарцах, которые могут стать героями проекта «100 новых лиц Казахстана».





Светлана Воронова



