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Уголовное дело расследуется по факту избиения ребенка воспитателем детсада в Кызылорде

14 апреля 2017, 17:11

Статья, по которой квалифицировали правонарушение, предусматривает наказание в виде крупного штрафа либо ареста до 70 суток.

ДВД Кызылординской области сообщил, что по факту жестокого обращения с ребенком в детском саду начато расследование, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Полиция установила, что данный факт имел место в конце марта в одном из детских садов Кызылорды.

"В настоящее время начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения). Назначены экспертизы, обстоятельства происшествия выясняются". - сообщили в пресс-службе ДВД Кызылординской области.

Напомним, в Сеть попало видео, на котором воспитатель детского садика в Кызылорде грубо обращается с юным воспитанником, бьет по голове. Запись вызвала бурную негативную реакцию казахстанцев.

фото: www.2mm.ru

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