Уголовное дело расследуется по факту избиения ребенка воспитателем детсада в Кызылорде

Статья, по которой квалифицировали правонарушение, предусматривает наказание в виде крупного штрафа либо ареста до 70 суток.

ДВД Кызылординской области сообщил, что по факту жестокого обращения с ребенком в детском саду начато расследование , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.





Полиция установила, что данный факт имел место в конце марта в одном из детских садов Кызылорды.





"В настоящее время начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения). Назначены экспертизы, обстоятельства происшествия выясняются". - сообщили в пресс-службе ДВД Кызылординской области.





Напомним , в Сеть попало видео, на котором воспитатель детского садика в Кызылорде грубо обращается с юным воспитанником, бьет по голове. Запись вызвала бурную негативную реакцию казахстанцев.



