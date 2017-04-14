Уголовное дело расследуется по факту избиения ребенка воспитателем детсада в Кызылорде
14 апреля 2017, 17:11
Статья, по которой квалифицировали правонарушение, предусматривает наказание в виде крупного штрафа либо ареста до 70 суток.
ДВД Кызылординской области сообщил, что по факту жестокого обращения с ребенком в детском саду начато расследование, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Полиция установила, что данный факт имел место в конце марта в одном из детских садов Кызылорды.
"В настоящее время начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения). Назначены экспертизы, обстоятельства происшествия выясняются". - сообщили в пресс-службе ДВД Кызылординской области.
Напомним, в Сеть попало видео, на котором воспитатель детского садика в Кызылорде грубо обращается с юным воспитанником, бьет по голове. Запись вызвала бурную негативную реакцию казахстанцев.
фото: www.2mm.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4853934-8156f23ff74d6635577440fd433cea0e
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...