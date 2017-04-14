Пентагону напомнили о российском "папе всех бомб"

Речь идёт об авиационной вакуумной бомбе повышенной мощности (АВБПМ), которой, как утверждается, располагает Россия. Неофициальное название этого боеприпаса — "папа всех бомб".

Ряд мировых СМИ утверждает, что этот снаряд является самым мощным неядерным боеприпасом на планете.

Российская бомба легче своего американского аналога GBU-43 в четыре раза, при этом нанотехнологии делают её вчетверо мощнее. Как отмечает Business Insider, АВБПМ способна единовременно поразить в 20 раз большую площадь.





Напоминая об этом боеприпасе, портал констатирует, что США "просто сбросили в Афганистане обычную авиабомбу".





Напомним, накануне бомба GBU-43 была применена против боевиков террористической группировки ИГИЛ* в Афганистане. Президент США Дональд Трамп заявил, что миссия стала "очень успешной".