В Казахстане посчитали сайгаков

Более 100 тысяч голов сайгаков насчитывается в Казахстане, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Казахстана , передает , передает МИА «Казинформ»





Вице-министр сельского хозяйства Ерлан Нысанбаев, выступая на пресс-конференции в СЦК, сообщил, что в Казахстане на сегодняшний день обитают три популяции сайгаков - Бетпакдалинская, Уральская и Устюртская. Современный ареал охватывает площадь в 123 млн. га и находится на территории 10 административных областей.





"Общая численность сайгаков в республике могла бы достичь на сегодняшний день более 300 тыс. голов, но, к сожалению, как вы знаете, в 2015 году у нас был падеж. На сегодняшний день численность сайгаков составляет всего 108 тыс. голов», - проинформировал Нысанбаев.





Вице-министр отметил, что в настоящее время охрана сайгаков ведется иначе. Территория обитания была разделена на 22 охранных участка. Охрана ведется силами специализированного государственного предприятия «Охотзоопром», где работают 229 инспекторов и задействованы более 100 единиц техники.





«В текущем году, впервые за последние 20 лет, мы наблюдали сайгаков в большом количестве - до 2 тыс. особей - в Южно-Казахстанской, Жамбылской областях. В 2015 году крупного скопления, к сожалению, в ареале Бетпакдалинской популяции мы не наблюдаем. Однако ее можно встретить практически во всех областях. То есть, даже после падежа ареал и площадь распространения сайгаков остались неизменными», - пояснил вице-министр. Нысанбаев также проинформировал журналистов о мерах по охране существующих сайгаков.





«Сегодня мы используем вертолеты, которые достаточно эффективно ведут охранные мероприятия. Кроме того, мы совместно с Казахстанской Ассоциацией сохранения биоразнообразия с 2009 года ведем спутниковый мониторинг посредством радиоошейников. В настоящее время помечено 105 животных спутниковыми передатчиками в трех популяциях. Модель ошейника основывается на новейших технологиях и позволяет в режиме онлайн наблюдать местонахождение той или иной популяции», - отметил он.





По данным вице-министра, в прошлом году зафиксировано 50 фактов браконьерства, изъято 220 отстреленных особей и 1419 сайгачьих рогов.





«За три месяца этого года мы уже зафиксировали шесть фактов браконьерства, изъято уже 122 туши. (...) 90 процентов всей популяции сайгаков фиксируется в Казахстане. Сайгаков практически извели в Монголии, Китае, Туркменистане. В России мы наблюдаем небольшое количество, по официальной статистике, около 2 тыс. голов», - сообщил вице-министр.





Напомним, в 2015 году погибло около 134 тыс. сайгаков на территории трех регионов страны (Костанайская, Актюбинская и Акмолинская области).



