Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Казахстане посчитали сайгаков

14 апреля 2017, 17:25

Современный ареал охватывает площадь в 123 млн. га и находится на территории 10 административных областей.

Более 100 тысяч голов сайгаков насчитывается в Казахстане, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Казахстана, передает МИА «Казинформ».

Вице-министр сельского хозяйства Ерлан Нысанбаев, выступая на пресс-конференции в СЦК, сообщил, что в Казахстане на сегодняшний день обитают три популяции сайгаков - Бетпакдалинская, Уральская и Устюртская. Современный ареал охватывает площадь в 123 млн. га и находится на территории 10 административных областей.

"Общая численность сайгаков в республике могла бы достичь на сегодняшний день более 300 тыс. голов, но, к сожалению, как вы знаете, в 2015 году у нас был падеж. На сегодняшний день численность сайгаков составляет всего 108 тыс. голов», - проинформировал Нысанбаев.

Вице-министр отметил, что в настоящее время охрана сайгаков ведется иначе. Территория обитания была разделена на 22 охранных участка. Охрана ведется силами специализированного государственного предприятия «Охотзоопром», где работают 229 инспекторов и задействованы более 100 единиц техники.

«В текущем году, впервые за последние 20 лет, мы наблюдали сайгаков в большом количестве - до 2 тыс. особей - в Южно-Казахстанской, Жамбылской областях. В 2015 году крупного скопления, к сожалению, в ареале Бетпакдалинской популяции мы не наблюдаем. Однако ее можно встретить практически во всех областях. То есть, даже после падежа ареал и площадь распространения сайгаков остались неизменными», - пояснил вице-министр. Нысанбаев также проинформировал журналистов о мерах по охране существующих сайгаков.

«Сегодня мы используем вертолеты, которые достаточно эффективно ведут охранные мероприятия. Кроме того, мы совместно с Казахстанской Ассоциацией сохранения биоразнообразия с 2009 года ведем спутниковый мониторинг посредством радиоошейников. В настоящее время помечено 105 животных спутниковыми передатчиками в трех популяциях. Модель ошейника основывается на новейших технологиях и позволяет в режиме онлайн наблюдать местонахождение той или иной популяции», - отметил он.

По данным вице-министра, в прошлом году зафиксировано 50 фактов браконьерства, изъято 220 отстреленных особей и 1419 сайгачьих рогов.

«За три месяца этого года мы уже зафиксировали шесть фактов браконьерства, изъято уже 122 туши. (...) 90 процентов всей популяции сайгаков фиксируется в Казахстане. Сайгаков практически извели в Монголии, Китае, Туркменистане. В России мы наблюдаем небольшое количество, по официальной статистике, около 2 тыс. голов», - сообщил вице-министр.

Напомним, в 2015 году погибло около 134 тыс. сайгаков на территории трех регионов страны (Костанайская, Актюбинская и Акмолинская области).

Фото: acbk.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...