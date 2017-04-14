Задержан мужчина, 7 лет назад воровавший нефть из терминалов в Актюбинской области

Задержанный с ноября по декабрь 2010 года организовал преступную группу, которая занималась кражами нефти из терминалов на территории Актюбинской области.

В ходе ОПМ "Правопорядок" полицейскими был задержан мужчина, находившийся в розыске с 2010 года, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.





Как отмечают в ведомстве, злоумышленнику ничего не стоит, просверлив нефтепровод, приварить к отверстию приспособление, подключив насос, и за 20-40 минут заполнить нефтью автоцистерну. Дальше продавать ворованное сырье по поддельным документам.





Таким преступным промыслом на «черном золоте» и занимался 54-летний преступник, находящийся в розыске «прошлых лет», и который был задержан в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок». Задержанный с ноября по декабрь 2010 года организовал преступную группу, которая занималась кражами нефти из терминалов на территории Актюбинской области.





Только за три дня проведения ОПМ «Правопорядок» задержано 74 преступника, находившихся в розыске, в том числе 24 – из числа объявленных в розыске в прошлые годы.





Также раскрыто 1874 преступлений, что составило 55,5% раскрываемости.





ОПМ «Правопорядок» проводится с целью предупреждения, пресечения преступлений с 10 апреля т.г. в преддверии ЭКСПО-2017.