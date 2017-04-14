ДВД усилит меры безопасности во время велопробега в Алматы

16 апреля в Алматы стартует ежегодный велопробег, посвященный открытию велосипедного сезона-2017, в рамках городской программы по развитию массового спорта «Спорттық Алматы», сообщает Zakon.kz





Как сообщили организаторы, в целях обеспечения правопорядка и безопасности во время массового мероприятия будет усилен личный состав ДВД на протяжении всего маршрута велопробега. На старте и финише будут дежурить солдаты воинских частей. Усиление мер безопасности связано с недавними террористическими атаками.





Велопробег стартует в 09:00 с территории БЦ «Нурлы Тау» оттуда велоколонна направится в западном направлении и финиширует в Парке первого Президента. В целом, протяженность пути составляет 9 км. Сбор участников в 08:30 часов.





Движение автотранспорта будет частично ограничено.





На открытии велосипедного сезона наряду с горожанами примут участие и известные казахстанские спортсмены и артисты. В списке приглашенных гостей имеются такие именитые спортсмены как, трехкратный чемпион мира по панкратиону Ардак Назаров, чемпион мира по тяжелой атлетике Жасулан Кыдырбаев, серебренный призер Олимпийских игр 1988 году, заслуженный тренер РК Даулет Турлыханов, серебряный призер Олимпийский игр 2000т года по вольной борьбе Ислам Байрамуков, Олимпийский чемпион 2000 года по боксу Ермахан Ибраимов, двукратная чемпионка мира по боксу Назым Кызайбай, серебренный призер ЧРК по фигурному катанию, Участница ЧМ и Универсиады 2017 Айза Имамбек, Шахматистка, гроссмейстер среди женщин, международный мастер Жансая Абдумалик, серебренный призер Казахстан Барысы 2015 Руслан Абдразаков, Чемпион и призёр открытого чемпионата СНГ по альпинизму в высотном классе (2001—2003) Максут Жумаев, а также актер и ведущий Даут Шайхисламов, эстрадные исполнители Айкын, группы «Асыл» и «Меломен», Алия Абилкайыр и другие.











